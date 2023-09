Roma da incubo, la crisi è aperta

AS ROMA NEWS – La Roma giallorossa chiedeva a gran voce i tre punti per tornare in pista, e invece la squadra esce distrutta da Marassi, sotterrata da quattro gol dei padroni di casa a cui basta una prestazione di grinta e cuore per affossare la sconclusionata formazione di Mourinho.

La partenza è disastrosa, il finale è da brividi. Nel mezzo il nulla, con la Roma che dopo essere andata subito sotto per mano dell’imprendibile Gudmundsson trova abbastanza casualmente il pari con Cristante, bravo a inserirsi in mezzo all’area e a battere Martinez nell’unica giocata degna di nota in oltre 100 minuti di partita.

Il gol di Retegui nel finale di primo tempo è una pugnalata al morale, già piuttosto floscio, dell’undici romanista. Mourinho, anche lui in evidente confusione, prova a cambiare all’intervallo passando alla difesa a quattro, e inserendo anche Belotti in un complicato 4-2-2-2 che non riesce a scalfire il muro alzato da Gilardino all’intervallo.

E così, nel momento di massimo sforzo dei giallorossi, arriva il gol di Thorby che taglia definitivamente le gambe a Dybala e soci. Mou perde ulteriormente lucidità e inserisce anche Azmoun e El Shaarawy, infarcendo la squadra di attaccanti. La squadra smarrisce definitivamente ogni senso logico e Messias cala un poker che fa malissimo.

La Roma esce da Marassi a pezzi. “Andate a lavorare”, urla lo spicchio del settore romanista sotto il quale si presenza a testa bassa la squadra a fine partita. Il consiglio è da cogliere al volo. Perchè questa squadra così non va da nessuna parte: difesa impresentabile, attacco asfittico nonostante la presenza di Dybala e Lukaku, ieri non pervenuti. Così come un’idea di gioco. Squadra, allenatore e società non hanno alibi davanti a questo avvio disastroso.

La classifica è impietosa: 5 punti realizzati dopo 6 partite è uno media da squadra che lotta per non retrocedere. Inaccettabile, soprattutto se si considera le squadre affrontate fino ad ora: Salernitana, Verona, Milan, Empoli, Torino e Genoa era un avvio da sfruttare a proprio vantaggio. E invece la Roma si trova incredibilmente invischiata in una posizione di classifica imbarazzante. Nessuno ora è più intoccabile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini