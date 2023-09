MOURINHO: “Peggior inizio della Roma e della mia carriera. Ibanez ci dava solidità in difesa. La prossima partita diventa importante”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Genoa-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla gara di campionato giocata questa sera a Marassi.

JOSE MOURINHO A DAZN

Non è andato bene niente.

“Mi scuso con lo studio, ma non ho tanto da dire. Non ho parlato con i giocatori, devo analizzare la partita in profondità. Abbiamo iniziato male, hai ragione, il gol subìto è brutto così come è stato brutto il gol subìto a Verona. Abbiamo reagito, dopo il pareggio abbiamo avuto il pareggio di Llorente e la struttura della squadra inizia a cambiare e a peggiorare. Con il 2-1, con Mancini ammonito e con il profilo di questo arbitro abbiamo pensato che era giusto cambiarlo e abbiamo cambiato di nuovo la struttura. Siamo migliorati, ma quando è arrivato il gol in fuorigioco di Lukaku sentivo che potevamo pareggiare, loro erano bassi, noi avevamo la palla e il dominio pur senza qualità e grandi opportunità. Loro erano chiusi, noi abbiamo messo tutta la gente che avevamo, poi dopo il 3-1, il 4-1 ed è arrivato il disastro totale, ogni tanto succede. Il quarto gol è fuori di testa”.

Sono crollate certezze?

“Sì, non voglio dire tante cose però la gente parlava degli errori di Ibanez con palla e ogni tanto giravano delle situazioni che erano diventate iconiche, ma Ibanez dava solidità a livello difensivo. Guardate quante partite abbiamo vinto senza Smalling, se ci mancano giocatori manca solidità, ma dire che abbiamo perso solo perché non abbiamo questi giocatori non è corretto, forse non c’è spirito di squadra. È vero che abbiamo perso un po’ di questo, poi ogni tiro in porta è un gol, non dico di Rui Patricio, parlo del nostro momento. Succede praticamente lo stesso in tutte le partite, il Torino ha fatto un colpo di testa al 1’, poi sono arrivati alla fine e hanno segnato. Il momento è questo, i giocatori lo sentono in campo e io in panchina”.

La classifica? E’ il peggior inizio della Roma da quando si gioca con i tre punti…

“È anche il peggior inizio della mia carriera. Penso che sia anche la prima volta per la Roma ad aver giocato due finali europee di fila”.

L’infortunio di Llorente?

“Il Genoa ha giocato 48 ore prima di noi, noi abbiamo fuori 5 giocatori, poi Llorente non è un giocatore completamente sano, non è una foglia pulita o come si dice, non è una grande sorpresa il suo infortunio”.

Si può uscire da questa situazione?

“Abbiamo questo gruppo e con questo dobbiamo uscire, non entra nessuno e nessuno va via. La rosa è questa, con le sue qualità e i suoi problemi, non c’è tempo per piangere, fa male al cuore anche per il mio rapporto con il romanismo. Non è una cosa solo personale, è una cosa generale che mi fa sentire così. Dobbiamo lavorare, la prossima è una partita di tre punti che diventa importante per noi”.