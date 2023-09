PELLEGRINI: “Inaccettabile che la Roma abbia questi punti, ora sta a noi cambiare le cose”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Genoa-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Marassi:

Perché una partita così brutta? Atteggiamento sbagliato.

“Non è stato l’atteggiamento sbagliato. Loro hanno trovato il gol subito, poi abbiamo pareggiato e abbiamo avuto un’ottima reazione, poi hanno trovato il gol di nuovo. Ci sono delle cose che ci danno un’attenzione diversa sulle cose che dobbiamo migliorare, dobbiamo ripartire domenica perché è inaccettabile che la Roma abbia questi punti dopo queste giornate, sta a noi che stiamo dentro Trigoria cercare di cambiare le cose”.

Il gruppo è compatto?

“Con il Frosinone sarà una partita con pressione, lo sappiamo perché dobbiamo solo vincere. L’unico modo per affrontare momenti difficili è lavorare e fare di più di quello che si è fatto, dovremo fare così”.

E’ un momento difficile…

“Diciamo che oggi è un po’ una cosa a parte, il Genoa ha segnato subito, poi loro sono stati tutti indietro per sfruttare le ripartenze. Abbiamo pareggiato, poi sono tornati in vantaggio. La sensazione era che potevamo pareggiare, poi però hanno risegnato e si sono complicate le cose, non è possibile avere 5 punti in classifica, ci sono cose che dobbiamo migliorare”.

Siete andati sotto il settore dei tifosi. C’è un messaggio che vorresti mandare a loro?

“Siamo andati lì per una questione di rispetto, sanno che queste persone cercano di dare il massimo per loro, sappiamo dell’amore che hanno per noi e i sacrifici che fanno per noi. Era un atto per loro, continueremo a lottare più di quello che stiamo facendo che ora non basta”.