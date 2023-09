GENOA-ROMA 4-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla a Marassi, travolta dal Genoa per 4 a 1. Un tonfo che fa malissimo, la classifica si fa sempre più allarmante.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Marassi per affrontare i liguri nella sesta giornata di campionato:

Rui Patricio 4,5 – Crolla sotto i colpi di Gudmundsson, Retegui, Thorbsy e Messias.

Mancini 4,5 – Non sa come arginare uno scatenato Gudmundsson, deve ricorrere all’ammonizione per fermare Kutlu. Dal 46′ Belotti 5 – Entra in campo per cercare di dare peso all’attacco, ma non è mai pericoloso dalle parti di Martinez.

Llorente 4,5 – Ventiquattro minuti disastrosi che mettono in evidenza tutti i suoi limiti. Dal 24′ Bove 5 – Cerca di non dare riferimenti in mezzo al campo, prova a inserirsi nella difesa schierata dei liguri, ma senza incidere.

Ndicka 4 – Sta lì a fare il compitino, ma quando i ritmi si alzano va in bambola totale.

Kristensen 4,5 – Solita modestia. Spinge male, troppi cross sbagliati e spesso saltato quando deve difendere.

Cristante 5,5 – Prova a metterci l’ennesima pezza con un gol da mezzala pura, ma non basta. Mou decide di toglierlo da quel ruolo per schierarlo centrale di difesa, una scelta che a conti fatti si rivela errata.

Paredes 4,5 – Partita senza picchi. Non riesce mai a pescare la giocata illuminante. Dal 77′ Azmoun sv.

Pellegrini 4 – Ormai è questo, purtroppo, il livello a cui ci ha abituati. Prova scadente. Dal 77′ Aouar sv.

Spinazzola 5 – Non sarà il terzino arrembante dei tempi d’oro, però è uno dei pochi a fare il suo dovere. Pennella il cross per la testa di Cristante in occasione del momentaneo 1 a 1. Poi il Genoa si barrica in difesa, e lui non riesce più a trovare la giocata. Dal 77′ El Shaarawy sv.

Dybala 4,5 – Prestazione preoccupante. Non gli riesce nulla.

Lukaku 5 – Segna alla prima occasione, ma in posizione di offside. Svirgola l’unico cross decente di Kristensen. Si spegne definitivamente nel finale.

JOSE’ MOURINHO 4 – Cinque punti in sei partite è un bottino impresentabile visto il materiale a disposizione. La squadra gioca male, e cosa ancora peggiore non sa più vincere. Preoccupante la scelta dei cambi per raddrizzare il match. Una figuraccia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini