“ON AIR!” – CORSI: “Mou ha stravolto la storia della Roma”, FERRETTI: “Ora i Friedkin devono dare un segnale sul suo futuro”, AGRESTI: “Siviglia superiore, servirà un’altra impresa”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Lazio perde a Udine, te lunedì poi non te la giochi? Io voglio arrivare quarto, io ora non mi accontento…tanto ormai non ci segna più nessuno. Io vi dico una cosa: ho la sensazione che se ieri sera giocavamo altri due giorni, quelli non ci segnavano mai… Io oggi mi sento come se avessi corso la maratona di New York, non so come facciano i giocatori a stare in piedi… In finale ora spero di avere Smalling, Wijnaldum, Dybala, El Shaarawy…se ci presentiamo con tutti non devi fare una partita difensiva, ma equilibrata, come avevamo giocato col Bayer all’andata. Il Siviglia è una bella squadra, da Europa League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se il Bayer voleva arrivare in finale dopo aver perso l’andata, avrebbe dovuto fare qualcosa in più. A parte la traversa, e la parata che fa Rui Patricio nella ripresa, non hanno creato granché. L’unica partita che la Roma ha perso facendo una partita difensiva è contro il Napoli in casa, e anche là la perdi solo perchè Smalling fa un mezzo errore e Osimhen si inventa quel gol, altrimenti era zero a zero anche quella… Mi dirai che adesso in finale, in una partita secca, dovrai pure fare qualcosa per vincerla. Il Siviglia? Io avrei preferito incontrare la Juventus…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho e Guardiola hanno dimostrato che si possono ottenere dei risultati avendo due filosofie di gioco diverse, e non ce nè una giusta e una sbagliata. I soldi ce li mette Friedkin, le trattative le fa Pinto, ma giocatori come Matic sono a Roma perchè c’è Josè Mourinho, altrimenti lui a Roma ci veniva solo per portare in gita i figli a vedere il Colosseo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dobbiamo ringraziare tutti i giocatori, uno per uno. Mou gli ha dato quella forza, ma loro hanno sposato il progetto e si sacrificano per lui. L’odio per questo allenatore è clamoroso, però avete scelto proprio un nemico duro, che poi non vi accannerà, io spero mai. Mourinho ha stravolto la storia della Roma: questo club ha fatto due finali europee in cento anni, e due in due anni con Mourinho. Se non capite questo… Sappiamo che Mou è preso a pretesto per andare contro i tifosi della Roma: c’è chi lo fa per soldi, altri perchè odiano la Roma… Mou invece è la luce. Bove io non so se sta mattina si rialza, se lo hanno rianimato in aereo, ieri si è fatto un sedere come un secchio… E’ una squadra eccezionale, non si può arrivare a fare due finali senza avere qualità, anche morali. Tutta la squadra ama Mou in un modo viscerale, questo è davvero straordinario. Io capisco i laziali, ma quelli che mi fanno schifo è chi è fa finta di essere della Roma oppure di essere super partes. Siete falsi. E quelli che dicono di essere della Roma sono peggio degli altri. E’ da vergogna, mi fate ribrezzo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Se c’è un momento in cui i Friedkin devono dare un segnale sul futuro di Mourinho è questo, prima della finale di Budapest. Sarebbe importantissimo. Se la Roma è riuscita a portare a casa due finali il merito ha un nome e cognome, ed è quello di Josè Mourinho. I calciatori ci hanno messo tanto del loro, ma è proprio cambiata la storia della Roma. La proprietà forse ha preferito fino ad ora aspettare l’esito della stagione, ma arrivare in finale di Europa League, di questa Europa League, vuol dire aver fatto qualcosa di importante indipendentemente da come andrà la finale. E la Roma, prima della partita di Budapest, dovrà certificare in qualche modo il futuro di Mourinho nella Roma. A patto che Mou abbia ancora voglia di legarsi alla Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Tanti parlano del non-gioco della Roma, ma ieri dovevi puntare soltanto a conquistare la finale. Vorrei che non si dimenticasse del fatto che questa squadra ha dovuto fare a meno di Dybala, Smalling e inizialmente anche di Wijnaldum, che aveva solo mezzora nelle gambe. Dybala è un caso serio nella Roma, guadagna tanti soldi, ma la Roma non lo ha visto per larghi tratti della stagione. Gioca una partita su tre, mi sembra un po’ poco. Questo aumenta il valore di quanto ha fatto la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello che è riuscito a fare Mourinho in questi due anni è impressionante. Ha creato una sintonia pazzesca con la tifoseria, ieri è andato commosso verso lo spicchio dei tifosi della Roma con un atteggiamento da libro Cuore. Quello che instaurato con squadra e tifosi è veramente fantastico. E’ entrato in un modo così forte che davvero non me l’aspettavo. Spero che ora possa continuare questo feeling magico, che la magia continui ancora per tanto tempo… Matic è un giocatore che trasmette una serenità alla squadra anche nei momenti difficili, e questo è fondamentale per la squadra… Finale? Siviglia leggermente favorito, questi hanno fatto sei finali e le hanno vinte tutte e sei. Sono giocatori di qualità ed esperienza, hanno eliminato Manchester e Juventus…non dovrai distrarti nemmeno un secondo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cosa direi a Mourinho dopo l’impresa di ieri? Gli direi “ammazza te oh..“. I migliori ieri sono stati Matic e Pellegrini, ma anche Bove, che ha fatto una grandissima partita ed è il simbolo di quanto Mou riesca a caricare i giocatori a pallettoni. Bove è stato un leone…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho è il maestro assoluto a creare un’unità di intenti incredibile tra lui, la squadra e i tifosi. Questo gli è riuscito ovunque. Lui ottiene il massimo in mezzo alle difficoltà, più di quando è tutto facile. E’ incredibile come sia riuscito a vincere in squadre che non sono abituate a farlo: Porto, Inter e Roma… Bove è un simbolo, ha fatto due grandi partite, e penso che la Roma abbia trovato un potenziale grande giocatore. Noi però celebriamo Mourinho, ma va ricordato che lui ha in squadra dei campioni, e tra questi c’è sicuramente Matic. Quando c’è, si sente tanto. La dimensione internazionale alla Roma gliel’hanno fatta acquistare anche questi giocatori… Siviglia-Roma? Finale molto equilibrata, ieri gli spagnoli hanno dimostrato di essere una squadra forte, di grandi qualità… Il Siviglia ha un’esperienza superiore alla Roma, e servirà un’altra impresa. Il Siviglia parte avanti per l’esperienza che ha…”

