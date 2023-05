Roma senza fasce: si fermano Celik e Spinazzola. Contro la Salernitana tocca ancora ai bambini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’emergenza in casa Roma sembra non conoscere mai fine. Mourinho ieri ha riabbracciato Smalling, ma ha perso Celik e Spinazzola.

Le condizioni dei due terzini sono da valutare, ma di sicuro saranno indisponibili per Roma-Salernitana di lunedì prossimo. La speranza è che gli infortuni non siano particolarmente gravi, e che entrambi possano recuperare in tempo per la finalissima contro il Siviglia.

Se ne saprà di più nelle prossime ore. Intanto però si apre un problema esterni nella rosa: oltre a Spinazzola e Celik, anche Karsdorp è indisponibile. Di fatto tutti i terzini di ruolo in rosa sono out.

Zalewski sarà costretto agli straordinari, mentre a destra contro i campani spazio nuovamente al giovanissimo Missori. Non sarà l’unico “bambino” che vedremo in campo: chance per Tahirovic, che potrebbe far rifiatare Matic.

Anche in difesa la coperta è corta: da valutare il percorso di recupero di Smalling, mentre Mancini e Ibanez dovrebbero riposare, ma la rosa non permette rotazioni considerati gli infortuni. L’alternativa è dunque attingere ancora dalla Primavera, con Keramitsis pronto all’esordio.

Giallorossi.net – G. Pinoli