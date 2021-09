“ON AIR!” – CORSI: “La Roma sta tornando a essere una droga”, CATALANI: “Ma la coperta è corta”, PRUZZO: “Villar e Diawara non ti danno niente, non è un bel segnale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Paglia (Roma Radio): “E’ nata una squadra, una bella squadra che speriamo possa diventare grande. Mourinho però ci sta dicendo questo, di cercare di mettere più benzina possibile nel serbatoio per quando arriverà il primo passo falso. Sarà allora che dovremo tirare fuori quanto di buono fatto in queste settimane…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Quella di ieri era la gara per testare le alternative. Ieri da Calafiori a Villar, da Diawara a Carles Perez, abbiamo visto alcune riserve in campo. La sensazione è che su Villar puoi ancora lavorarci tanto rispetto a Diawara, anche se sono quasi coetanei… Mourinho a fine partita parla dei giovani, non boccia nessuno, ma li tiene belli sulla corda. Ma lui sulla corda non tiene solo i giocatori, anche i dirigenti, i proprietari… E’ uno che si faceva ascoltare al Real Madrid, figuriamoci alla Roma…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Shomurodov non lo considero nemmeno una riserva. Tra Villar e Diawara, a me il secondo continua a trasmettermi la sensazione di uno che continua a fare fatica. Villar dà la sensazione di uno in ascesa, Diawara sembra un giocatore che si è fermato… Le parole di Mou al termine della partita mi sono sembrate formali, è una comunicazione doverosa per tenere i giocatori sull’attenti e non adagiarsi su quanto fatto in queste prime gare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Anche se erano solo trentamila tifosi ieri allo stadio, l’urlo dei tifosi sembra essere quello di una volta. Pellegrini dice che quest’anno c’è qualcosa di speciale, e lo speciale è lui, l’uomo che sta in panca… Ragazzi ieri ha fatto una conferenza mitica, ha detto: “Ma quale grande Roma, abbiamo giocato malissimo..”. Ha ricominciato a chiedere rinforzi. Ieri vi ha fatto vedere Villar e Diawara, e li ha levati: una bocciatura pesantissima. Ho apprezzato più Villar che almeno è uscito incavolato, che non Diawara che dava la mano a tutti… Mou sa che con poco questa squadra si può migliorare. I grandi sanno quello che dicono. Io ora sono affamato di partite, e non vedo l’ora di vedere il Verona domenica e poi giovedì con l’Udinese. Ora è come una droga, voglio vedere partita a raffica. Fino all’altro anno non era così, parliamoci chiaro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Altre Roma avrebbero fatto delle brutte figure dopo il primo gol del CSKA Sofia di ieri, ma Mourinho non mi sembra un allenatore che ti permette certi cali… La coppia di centrocampisti a me non è piaciuta, Villar secondo me non ha capito ancora dove si trova e soprattutto con chi si trova, non ha capito bene quello che gli chiede l’allenatore e con quale spirito deve affrontare le partite. Quasi meglio Diawara. Reynolds? Mourinho alla fine mette addirittura Kumbulla terzino desto, con Ibanez a sinistra. Questo mi sembra un tema da affrontare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le parole di Mou sono adatte ai momenti che verranno. Sta preparando tutti molto bene, arrivando a essere anche eccessivamente severo. Insiste con garbo su delle mancanze che sono reali, lui sa che prima o poi dovremo farci i conti… A me ieri Diawara e Villar non sono dispiaciuti, io non darei l’insufficienza nemmeno a loro. Se dobbiamo fare invece una valutazione di Ibanez terzino destro, è da metterci una pietra sopra… Shomurodov in campo col Verona? Non so se dall’inizio, ma in un modo o nell’altro credo che parteciperà…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Nelle parole di Mourinho ci sono almeno due o tre cose assolutamente condivisibili. La prima, che il CSKA sia una squadra ampiamente alla portata della Roma, e per di più senza 5 titolari, per Mou è un segnale di una partita che dovevi vincere e non c’è niente da esaltarsi. Lui ha una mentalità abituata ad altri palcoscenici, non si esalta di certo per una vittoria contro il CSKA Sofia. La Roma ieri aveva diversi giocatori importanti in panchina, ma quando questi giocano la cosa cambia: Karsdorp non ha un sostituto, Reynolds purtroppo è molto scarso, e a centrocampo non ci sono ricambi all’altezza. E poi stiamo aspettando di capire se Smalling sarà quello del primo anno o del secondo. Che Mourinho abbia una coperta corta lo sappiamo perfettamente, e alla lunga potrebbe creare dei problemi…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Chiunque parla dice che c’è qualcosa di diverso nella Roma. Pellegrini dice c’è qualcosa di speciale dentro Trigoria: c’è Mourinho. Noi avevamo indicato in Fonseca il tarlo della Roma, avevamo dei riportini che ci riferivano le cose, e invece ora con Mou non vola una mosca, altrimenti li sfonda. La curiosità ora è cosa farà la Roma quando incontrerà una delle sette sorelle…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto alla Roma? 6,5. Alla Lazio 5, al Napoli 7,5. Ho dato 6,5 perchè la Roma ha giocato contro una squadra di una modestia incredibile. Ma il voto alla Roma in generale è da otto. La partita di ieri non fa testo. Quella di adesso è un’altra Roma: il portiere non c’era, se avevi Pau Lopez col Sassuolo avevi perso. E poi Abraham non c’era, Shomurodov non c’era, El Shaarawy in pratica non c’era, Zaniolo non c’era…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto alla Roma 7, al Napoli 7, alla Lazio 5. Pellegrini in questo momento ogni palla che tocca diventa oro. Ma ho visto due bocciature sicure in mezzo al campo, Mourinho quei giocatori là meno li fa giocare e meglio sta, lui si è innervosito tanto, in una partita semplice sono giocatori che non gli danno niente…per il futuro non è un bel segnale. E poi dietro, io due stopper così non li farei mai giocare insieme…”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio): “Voto alla Roma 7, al Napoli 8, alla Lazio 5. Il Cska Sofia però è una squadra molto modesta, non è il Galatasaray… Nella Roma ci sono dei difetti la limare, ma mi sto convincendo che se la Roma non ha il miglior attacco della serie A, poco ci manca. Ha una batteria di attaccanti di grande livello, ne ha 5-6 tra cui Abraham. Deve crescere in difesa, ha una corta corta a centrocampo, ma ha un grande potenziale in attacco… La Roma ora ha Mourinho in panchina, noi ci stupiamo, ma parliamo del più grande allenatore dei nostri tempi insieme a Guardiola… Ora però non facciamo passare la Roma come una squadra di fenomeni e la Lazio una squadra di disperati. Ricordiamoci sempre che la Roma ha giocato contro il Sassuolo e la Fiorentina in dieci, mentre la Lazio ha giocato col Milan…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Voto alla Roma? 8. Alla Lazio 4, al Napoli 9. La Roma ha molta coscienza delle proprie qualità, forse gliele ha date l’allenatore. Perdeva uno a zero, e poteva perdere convinzione, e invece non ha perso la testa. Sono d’accordo con Pruzzo sui due centrocampisti, ma non sui due stopper: in Europa in tante squadre giocano così…”

