Mou manda messaggi ai Friedkin: rosa non all’altezza, servono rinforzi

AS ROMA NEWS – Nonostante la larga vittoria di ieri sera, Josè Mourinho sarebbe insoddisfatto della rosa a disposizione. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), che oggi titola: “Ma Mourinho non ha gradito: “La rosa non è all’altezza”.

Stando a quanto scrive il quotidiano romano, lo Special One ha mandato chiari messaggi all’indirizzo della proprietà e del gm Tiago Pinto quando ha parlato al termine della partita di Conference League.

“Abbiamo dei limiti, devo pregare San Pietro per non avere infortuni”, le parole di Mourinho. “La differenza fra noi e le altre top squadre sta nelle opzioni in panchina, è una realtà. I ragazzi devono crescere e hanno bisogno di tempo. Dobbiamo trasformare dei bambini in giocatori competitivi. Con il Cska ho finito la partita con 4 centrali ed è una cosa che di solito non si fa mai”.

In altre parole, a questa Roma servono rinforzi. Sia a centrocampo, che sulla destra, dove Mou ha dimostrato ancora una volta di non fidarsi del giovane Bryan Reynolds, preferendogli Ibanez nell’inedito ruolo di terzino.

Fonte: Il Messaggero