“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca è matto, mai più una formazione del genere”, ROSSI: “Le sue sono state scelte coraggiose”, CATALANI: “Bella serata, ma non è ancora finita”, MAGNI: “Palomino-gol? Sarebbe stato meglio un pareggio”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Dzeko è un giocatore straordinario, forse l’unico vero fuoriclasse che ha la Roma. Anche Mkhitaryan potrebbe farlo, ma va più a sprazzi. Tutta la mia stima per Edin, giocatore fantastico, mi verrebbe quasi da dire che la Roma non se lo merita un giocatore così, ma è solo una provocazione… Mi dispiace molto per il primo tempo di Diawara, si vede chiaramente che l’allenamento e le partitelle sono una cosa, le partite sono un’altra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Squadra tosta, quadrata, che ha risposto colpo su colpo. Però poi il super campione che abbiamo ha risolto. Ovviamente parlo di Ruslan Malinovsky… Quasi quasi mi dispiace che l’Atalanta abbia devastato la Lazio solo per 3 a 2, io avevo pronosticato un 5 a 2… Era incredibile che la Lazio potesse lottare per lo scudetto, che era una storia inventata da Lotito che ha voluto giocare questo campionato a tutti i costi, e questo è quello che gli rimane. La Roma? Ma cosa ha fatto nel primo tempo…ma puoi mettere Bruno Peres, Ibanez, Mkhitaryan e Pastore insieme…ma è matto Fonseca? Pastore e Bruno Peres sono due ex, Mkhitaryan è bravo, ha spunti, però non è continuo… Una squadra così non metterla mai più, e meno male che c’era la Sampdoria davanti… E meno male che avevi Dzeko e Pellegrini. Stavolta lo posso dire: Pellegrini ha fatto un assist alla Totti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io sinceramente il gol di Palomino non l’ho apprezzato tanto. Un pari era buono per la Roma, perchè la Lazio a tre punti dalla Juve quando mancano 11 partite mi sembrava un buon risultato, e trovarmi oggi a 4 punti dall’Atalanta poi te la giocavi e oggi avremmo fatto discorsi diversi. Anche se l’Atalanta vista ieri è difficile da raggiungere…”

David Rossi (Roma Radio): “E’ stata una bella serata. Era meglio se quegli altri pareggiavano? No… Non mi convincerete mai. Ora l’Atalanta la gufo contro l’ Udinese, quello che non abbiamo preso ieri lo recuperiamo a Udine… Fonseca ha fatto scelte coraggiose, ma già leggo delle critiche. Peccato che alcune scelte erano indirizzate dalle condizioni fisiche, e siccome i giornali scrivono formazioni del caz*o, allora si lamentano perchè sarebbe stata meglio la loro… Diawara? Scelta più coraggiosa, ma la capisco. Mi aspetto lui in campo anche a Milano, ha bisogno di giocare, deve rimettere a posto le traiettorie dentro al cervello, e ha bisogno anche di sbagliare. Io nonostante il suo errore ero fiducioso, la Roma sembrava in grado di fare cose importanti. Il gol annullato? Regola idiota…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Bella serata, ma non è finita ragazzi… Mi sento come un parlamentare, costretto a tifare qualcun’altro, pronto a cambiare casacca in tre minuti. Mi sono fatto schifo a tifare Atalanta e Juventus…mai avrei immaginato di farlo, sono due squadre che odio. Ma ripeto, non è finita… Certo se la Lazio ieri vinceva, oggi stavamo coi crisantemi… La Roma? Me la sono anche rivista. Sono rimasto sopreso dalla Samp, ha fatto una gran bella partita. Il gol annullato a Veretout? La regola è da cambiare, Perez aveva il braccio attaccato al corpo, non se lo poteva mica segare… I cambi hanno modificato la realtà dei fatti, anche perchè è entrato il giocatore di miglior classe che hai. Pellegrini è uno che sa dove indirizzare la palla, e con lui e Dzeko la vinci. La Roma meritava di vincere e ieri ha fatto il dovere suo. E l’Atalanta pure…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma ha vinto, Dzeko ha coperto le magagne di questa squadra e Diawara ha fatto ridere, ma Ibanez dove andava? Pellegrini ha fatto un assist strepitoso, ma a parte quello vi è piaciuto? Però ha fatto una giocata che ha smosso una partita che non si stava mettendo benissimo. La difesa va registrata, questo è evidente. Col centrocampo fuori fase e l’inserimento di un uomo nuovo, visto che Ibanez lo avevi visto solo in allenamento, forse era da mettere in conto. La Samp aveva una partita in più sulle gambe e si vedeva, era più reattiva in mezzo al campo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La formazione della Roma? Io già la sapevo da ieri… Se la Roma giocherà contro il Milan come contro la Sampdoria, becca domenica…La qualificazione in Champions per la Roma sembra difficile con un’Atalanta così. Il gol annullato a Veretout è stato ridicolo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Quando ho visto la formazione della Roma con Ibanez e Peres ho pensato che fosse uno scherzo…io non ci credevo. Smalling faceva il terzino sinistro, Veretout il destro, Diawara faceva lo stopper…Poi per fortuna è entrato Pellegrini e ha fatto quel passaggio strepitoso. Ma non sono comprensibili gli errori iniziali…Ma perchè fai giocare Ibanez, è un ragazzino, ma perchè non Fazio? Poi per fortuna la Roma si è tenuta Dzeko… La Lazio prima della sosta aveva una rosa più che sufficiente per lottare per lo scudetto, ora sono arrivati questi infortuni che hanno complicato tutto…

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Primo tempo troppo sotto tono da parte della Roma, non me lo aspettavo. Troppo scollegata in mezzo al campo. Non si capiva nemmeno il sistema di gioco. Le scelte iniziali di formazione non le ho capite. Ibanez, Pastore e Bruno Peres hanno deluso. Squadra all’inizio senza gamba, ritmi bassi. Nella ripresa con i cambi è cambiata la musica, grazie alle due perle di Dzeko. A Milano serve un altro atteggiamento, serve più consapevolezza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? La partita non ‘ho vista perchè ero concentrato sulla Lazio. Ma io mi chiedo: perchè quella formazione? Perchè? La Lazio ha messo quegli scarsi a fine partita perchè non sapeva a che santo votarsi, mentre Fonseca quelli scarsi li ha messi titolari. E’ incomprensibile questa cosa. Ma ragazzi, Peres, Pastore, sono giocatori non proponibili. Dzeko è l’unico giocatore di livello che ha la Roma, oltre Pellegrini e Zaniolo, ed è stato discusso tanto dai tifosi. Champions? L’Atalanta sarebbe favorita se fosse a pari punti con la Roma, figuriamoci ora che sta 7 punti sopra. La Lazio? Ora non dipende solo da lei, perchè ora si trova a 4 punti dalla prima. Ma non è che ha perso 5 a 0 ieri, ha perso 3 a 2…Ricordiamoci che ha perso una partita dopo 21 gare…La Juve non mi sembra una squadra che da qui alla fine le vince tutte, io vi dico che non è finita…”

