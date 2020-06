Corsport: “Roma, servono pesanti plusvalenze per potersi iscrivere al prossimo campionato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Scenario sempre più a tinte fosche quello che viene tratteggiato oggi dall’edizione del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Stando a quanto scrive il giornale, la Roma avrà bisogno di tante e ricche plusvalenze per potersi permettere l’iscrizione al campionato.

Parole pesanti quelle usate dal giornale sportivo romano, che racconta come nei giorni scorsi la Roma ha ottenuto la licenza UEFA, ma ora il problema riguarda il campionato. I criteri di ammissione riguardano rapporti tra indebitamento e patrimonio e così la società si troverà costretta a intervenire con pesanti plusvalenze, per decine di milioni di euro.

#Roma, servono pesanti plusvalenze per iscriversi al campionato https://t.co/p2LNCEawYy — Corriere dello Sport (@CorSport) June 25, 2020

I sacrifici saranno tanti, e a rischiare di finire sul mercato saranno anche i calciatori più promettenti del settore giovanile giallorosso come Riccardi e Calafiori. Se la Roma vuole sistemare il suo bilancio serviranno anche altre cessioni più eccellenti. Inoltre serviranno fidejussioni per poter mettersi in regola.

Fonte: Corriere dello Sport