Pedro alla Roma, è tutto fatto: contratto da 3 milioni a stagione. Da settembre sarà a disposizione di Fonseca

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Arrivano conferme sull’affare Pedro-Roma. Il calciatore spagnolo ha raggiunto l’accordo totale con il club giallorosso e ha deciso di accettare l’offerta arrivata dalla Capitale.

A riferirlo è Angelo Mangiante di Sky Sport che con un tweet in inglese ufficializza di fatto l’acquisto dell’attaccante spagnolo da parte del club giallorosso. Pedro firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo a 3 milioni a stagione. Si attende ormai solo l’annuncio da parte della Roma, l’accordo è concluso.

#Pedro has agreed to join #ASRoma at the end of the season. He has finalised term on a two-year deal, € 3 M a season, with an option for another year.

Total agreement reached. #Transfers

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 25, 2020