Calciomercato Roma, il Verona chiude per Cetin: affare fatto in prestito con diritto di riscatto

AS ROMA NEWS ULTIME – Mert Cetin sembra essere stato scavalcato anche da Ibanez nelle gerarchie di Fonseca e il difensore turco ieri non è stato nemmeno convocato dall’allenatore portoghese per il match contro la Sampdoria.

Il futuro del centrale giallorosso sembra essere lontano dalla Roma: il Verona è infatti piombato su Cetin per sostituire Kumbulla, destinato a lasciare gli scaligeri a fine stagione, conteso da Lazio e Inter.

Per questo motivo, riferisce il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, il club veneto sta puntando il difensore giallorosso. La trattativa per Cetin viene definita “molto ben avviata“. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Il #Verona ha individuato già l’erede di Marash #Kumbulla: si tratta del turco Mert #Çetin. Trattativa molto ben avviata con la #Roma. Operazione in prestito con diritto di riscatto. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2020

Conferme arrivano anche da Gianluca Di Marzio che si spinge più in là e dà per praticamente concluso il trasferimento: Mert Cetin diventerà un nuovo giocatore gialloblù, scrive il giornalista di Sky Sport, il Verona ha chiuso con il difensore turco della Roma. Confermata anche la formula del prestito con diritto di riscatto.