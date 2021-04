“ON AIR!” – TRANI: “Sarri alla Roma al 65%, Allegri ha il 5%”, BERSANI: “La squadra stasera non tradisca Fonseca”, SAVELLI: “Non serve la partita perfetta, serve una partita vera”, PIACENTINI: “Che ansia, il 2 a 1 non mi lascia tranquillo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le Candela: “Siamo più forti noi, semifinale in cassaforte al 99%”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “I social sono strani. Se oggi dico che per me Mayoral non è l’attaccante della mia Roma ideale, vengo attaccato. Se dovessi dire che mi piacerebbe prendere non Belotti, ma Lukaku, divento il nemico della Roma. Questi 10 anni ci hanno ammazzato… Locatelli? La Roma lo segue da un anno e mezzo ma non ha mai avuto la forza di prenderlo, su di lui c’è forte la Juve. Percentuali prossimi allenatori? Sarri 65%, Allegri 5%, Fonseca 10%, Gasperini 10% e poi 5% per Juric e 5% per De Zerbi. Il prossimo mercato si muoveranno molto gli allenatori, soprattutto in Italia…”

David Rossi (Roma Radio): “Sono contento che la Roma possa giocare una partita del genere. Intanto ci stiamo giocando un quarto di finale con la speranza di arrivare in semifinale, ed è già una bella cosa. E ce la dovremmo godere questa cosa qua. Vorrei crogiolarmi in questa sensazione. Sono speranzoso, vorrei vedere una Roma consapevole dell’appuntamento a cui sta andando incontro e che metta in campo le armi migliori. Se la Roma fa la Roma, stasera passa il turno. Ma siccome abbiamo visto tante volte una Roma bipolare, c’è un po’ di ansia su quale squadra vedremo in campo…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Dell’Ajax che eliminò la Juve non c’è più nulla, come non c’è più nulla della Roma che ha eliminato il Barcellona. Il 2 a 1 lascia aperte le possibilità dell’Ajax, ma il fatto che ci sia una squadra che possa non fare gol e prenderne anche uno fa tutta la differenza del mondo. Ma la partita la devi giocare. C’è tanta gente che sta appollaiata sul fatto che la Roma deve per forza passare, altirmenti comincerà il bombardamento sul fallimento e su chi va via. Giochiamocela: l’Ajax è forte, ma tutt’altro che imbattibile. Non serve la partita perfetta, serve una partita seria, vera…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Un mercato con Locatelli e Belotti? Ormai stiamo messi così, che diciamo “magari Locatelli“… Smalling? Fonseca ieri ha detto che ora sta a lui, quindi sembra più una questione di fiducia. La partita di stasera? Chi deve dare una mano alla difesa sono Diawara, Veretout e Mkhitaryan. Serve un centrocampo che non faccia passare sti ragazzi. La nostra è una buona formazione. Loro sono buoni palleggiatori, ma il nostro problema sono il portiere, Ibanez, Cristante, e per me pure Mancini, che sarà pure il più bravo, ma non è tutta questa sicurezza. Ci vuole qualcuno che protegge questa difesa ballerina. La Roma però non dovrà fare muro, non è il tipo di squadra….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono preoccupato. Leggo sui giornali “Per l’orgoglio italiano“, e questa cosa mi mette addosso un’ansia crescente. L’Ajax ci crede, il risultato per loro è recuperabile, ed è giusto così. Io se fossi dalla loro parte me la giocherei, la gara di andata lascia margini, non è che come il 3 a 0 contro lo Shakhtar. Lì la partita l’avevi stradominata, e avevi dimostrato di essere più forte. Nel 2 a 1 di Amsterdam sappiamo che poteva andare diversamente, e quindi il loro crederci è fondato. La Roma non ha rubato niente, ma la partita è stata equilibrata e il 2 a 1 non mi lascia tranquillo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io quel pericolo di una squadra che sbanda e che rischia di crollare l’ho visto anche all’andata, poi fortunatamente non è successo. Ma quel timore che se qualcosa si mette male la squadra possa crollare c’è sempre…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mi auguro che la squadra stasera non tradisca Fonseca. Il dubbio più grande è sugli sbandamenti della squadra, come all’inizio del secondo tempo dell’andata. Bisogna affrontare questo avversario con grande fiducia. La partita di stasera può essere il loro collettivo contro le nostre individualità, un po’ come è stato il collettivo Bayern contro le individualità del PSG. Speriamo che da domani si possa parlare della sfida col Manchester, a meno che il Granada non ci faccia una sorpresa, a cui però credo poco. Stasera servirà consapevolezza e saldezza dei nervi…”

Marco Juric (Rete Sport): “Fonseca ieri ci ha detto che fisicamente la Roma c’è, psicologicamente anche, che la squadra ha studiato bene tatticamente la partita… ma allora che la guardiamo a fare stasera?…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “E’ la partita dell’anno per la Roma, non si può sbagliare niente. Sarebbe davvero sorprendente vedere la Roma fuori. Non bisogna prendere gol, soprattutto nel primo tempo…”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio): “La Roma se la può solo complicare stasera, mi sembra più forte dell’Ajax, che ha tanti ragazzi inesperti. E poi gli mancano due giocatori fondamentali come Blind e Haller. Massima attenzione, ma se la Roma perde due a zero con l’Ajax è solo perchè sbaglia completamente partita, e io non ci voglio neanche pensare… Se la Roma arrivasse in semifinale e lì si ferma, il giudizio della piazza su Fonseca non cambierebbe. Nessuno lo considererebbe un risultato così prestigioso che vale la conferma dell’allenatore. Fonseca è un bravo allenatore, ma una nuova proprietà deve scegliersi un proprio tecnico, e un cambiamento sarebbe comprensibile perché ogni azienda vuole scegliersi il proprio dirigente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma è favorita dal risultato della gara di andata. Ma mentalmente la gara non è facile, tendi ad aspettare l’avversario, ma se prendi gol poi torna tutto in bilico. L’Ajax negli spazi si esalta. Loro sono giovani ma hanno grandi qualità e possono giocare grandi partite quando meno te lo aspetti. La Roma stasera non deve fare stupidaggini come fece all’andata. Quanto varrebbe però la qualificazione della Roma alla semifinale nell’analisi della stagione? La Roma ha giocato quattro volte una semifinale europea, e c’è da capire se questo risultato incide… Quando sento parlare della Roma mi sembra che si parli del Milan, una squadra abituata a vincere trofei…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non può commettere stupidaggini, sono d’accordo, ma non penso che lo farà stasera. Io credo che la Roma sia favorita e che ce la farà. Ma dovrà fare soprattutto bene la prima mezz’ora di gara… La semifinale di per sé non incide nulla, incide solo perchè ti permetterebbe di andare in finale. Nessuno si ricorderebbe la semifinale di Europa League. Che cosa racconti alla gente, che sei andato in semifinale di Europa League? Questa coppa o la vinci, o non conta niente…”

Zibi Boniek (Radio Radio): “Mi piacerebbe avere una squadra in finale in Europa League, voi sapete qual è. L’Ajax è una squadra molto forte, ma leggera. Ti concede tanto. E’ bella da vedere, e se gli permetti di giocare al calcio, diventa molto pericolosa. Io sono convinto che andremo in semifinale, ma dovremo stare molto attenti…Io nella Roma? Ho avuto un’offerta con la signora Sensi, ma ho rifiutato perchè sapevo che stava per andare via. Ora dico la verità, non ho parlato con nessuno, ma dopo gli Europei sono libero…Se arrivasse una chiamata mi farebbe piacere. Quando sono libero, vivo a Roma e le voglio bene come con le altre squadre con cui ho giocato. Io vedo bene Fonseca, mi sembra passato di moda, ma a me piace come allenatore. Forse è stato lasciato un po’ solo. Ma visto che i grandi allenatori come Guardiola o altri due o tre non fanno parte del progetto Roma anche per motivi economici, io Fonseca prima di abbandonarlo valuterei molto bene. L’organico della Roma? Mi sembra buono, ma mancano un paio di giocatori top. Ma se tutti stanno bene, è una squadra che si difende bene con tutti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stasera è fondamentale non far prendere fiducia all’Ajax, non farli giocare facile. Questi sono ragazzini che possono esaltarsi, e sarebbe opportuno fare gol e togliergli qualsiasi velleità, altrimenti la partita si può complicare. La semifinale non aggiungerebbe nulla, per fare qualcosa di storico devi arrivare in finale e vincerla…”

