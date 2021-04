Momblano: “Allegri ha rifiutato ufficialmente la proposta della Roma”

AS ROMA NEWS – Massimiliano Allegri ha declinato in maniera “ufficiale” l’offerta della Roma per la panchina del prossimo anno. La notizia viene lanciata in questi minuti su Twitter dal giornalista Luca Momblano.

Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo allenatore per la stagione 2021-2022 visti i risultati negativi in campionato e l’esito incerto del cammino in Europa League. Fonseca resta in bilico, e per questo i Friedkin hanno chiesto a Pinto di iniziare la ricerca del possibile futuro trainer.

Il nome di Massilmiliano Allegri, insieme a quello di Maurizio Sarri, era in cima alla lista della Roma. Ma l’ex allenatore di Juventus e Milan, afferma con certezza Momblano, ha rifiutato ufficialmente la proposta giunta da Trigoria.