Boniek: “Sono convinto che andremo in semifinale. Fonseca lasciato solo, la Roma ci pensi bene prima di abbandonarlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex attaccante giallorosso Zibì Boniek è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Radio per parlare della partita tra Roma e Ajax di questa sera, ma anche del futuro di Fonseca e della possibilità che il dirigente polacco possa un giorno lavorare per il club capitolino.

Sulla finale di Danzica e sulla sfida di questa sera tra i giallorossi e gli olandesi: “Mi piacerebbe avere una squadra in finale in Europa League, e voi sapete qual è. L’Ajax è una squadra molto forte, ma leggera. Ti concede tanto. E’ bella da vedere, e se gli permetti di giocare al calcio, diventa molto pericolosa. Io sono convinto che andremo in semifinale, ma dovremo stare molto attenti”.

Si è parlato a lungo di un possibile ingresso di Boniek nella dirigenza capitolina, ma Zibì smentisce, rivelando: “Ho avuto un’offerta con la signora Sensi, ma ho rifiutato perchè sapevo che stava per andare via. Ora, dico la verità, non ho parlato con nessuno, ma dopo gli Europei sono libero. Se arrivasse una chiamata mi farebbe piacere. Quando sono libero, vivo a Roma e le voglio bene, come con le altre squadre con cui ho giocato”.

Chiusura su Paulo Fonseca e sulla forza della rosa della Roma: “Io vedo bene Fonseca, mi sembra passato di moda, ma a me piace come allenatore. Forse è stato lasciato un po’ solo. Ma visto che i grandi allenatori come Guardiola o altri due o tre non fanno parte del progetto Roma anche per motivi economici, io Fonseca prima di abbandonarlo valuterei molto bene. L’organico della Roma? Mi sembra buono, ma mancano un paio di giocatori top. Ma se tutti stanno bene, è una squadra che si difende bene con tutti”.

Giallorossi.net – A. Fiorini