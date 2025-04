“ON AIR!” – CORSI: “Partita penosa, e Ranieri si sta sfilando”, PIACENTINI: “Pisilli a due milioni l’anno è diventata la riserva di Douath”, PRUZZO: “Riconoscenza esagerata dei tifosi nei miei confronti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri la Roma pareggia una partita che era assolutamente da vincere, e le cose si complicano maledettamente. A me complessivamente la Roma non è piaciuta. Ma contro chi abbiamo giocato, contro una squadra che ha tre punti più di noi e che viene dall’ottavo esonero della storia dei suoi 100 e passa anni, e che la settimana prima aveva vinto a fatica col Genoa. La rosa della Juve è nettamente superiore a quella della Roma, ma Weah, McKennie, Kelly e Veiga sono giocatori normali, non facciamoli passare per fenomeni. E se tu riprendi la partita dopo 5 minuti del secondo tempo, tu ci provi a vincerla… Ora bisogna concentrarsi sulla vittoria del derby. Le dichiarazioni di Ranieri sono state parole che ci hanno lasciato perplessi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante? Se tutti lo fanno giocare ci sarà un motivo…ci sta il motivo, ma non è molto radiofonico… Soulè per tutta la partita ieri ha fatto il terzino destro, che se ero io andavo dai Friedkin a fine match a dirgli: “Vi siete sbagliati, io dovevo fare il sostituto di Dybala non il sostituto di Saud“… Ranieri tra un giro del mondo e una consulenza dice una cosa nella quale c’è tutta la sua filosofia: “Quando non riesci a vincere, è meglio non perdere“. Quello che io mi sento di osservare è che la Roma veniva da 14 risultati utili e soli 3 punti di distacco da una Juve che aveva appena cambiato allenatore, e nei bioritmi se c’era una squadra che doveva dare l’impronta alla partita, in casa, doveva essere la Roma. E invece tu dai le chiavi alla Juve, e questa arrendevolezza la dimostra nella scelta degli uomini tenendo fuori Paredes, perchè dici alla squadra: “Palla a loro, e noi ripartiamo”…Fra parentesi, ieri abbiamo capito che Pisilli, fresco di rinnovo a due milioni e passa all’anno, è diventato la riserva di Gourna-Douath…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Per me quelli di ieri sono due punti persi. Secondo me è la peggior partita di Ranieri per la gestione del match. A Milano sono stati tanti gli errori dei singoli, ieri invece abbiamo visto una Juve messa davvero male…la Roma va tre volte oltre la metà campo e ha rischiato di fargli tre gol. Hanno tre giocatori in difesa che non giocherebbe mai nella Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Con Ranieri fin da subito, oggi la Roma probabilmente aveva i punti del Bologna. Non sarebbe stata certa del quarto posto, ma avresti avuto di sicuro quei 4-5 punti in più che ti avrebbero reso artefice del tuo destino. Ragazzi, la prima parte di stagione è stata un disastro… Shomurodov? Non è la riserva di Dovbyk, non ha le caratteristiche della punta centrale, lui sarebbe perfetto con due attaccante di un certo tipo in rosa, e in più Shomurodov…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sì, ieri ci poteva provare la Roma a vincerla. Ma Ranieri lo ha detto: quando capisci che non puoi farcela, è meglio portarsi a casa il punticino, che ti lascia ancora quel lumicino di speranza per la Champions. E poi non dimentichiamoci che la Roma si sta giocando anche la qualificazione all’Europa League, e quel punto può essere prezioso per il sesto posto…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Questa società ha dimostrato che nelle scelte fatte e con gli investimenti operati, la Roma da sesto-settimo posto è rimasta là, purtroppo questo è un dato di fatto…Shomurodov quest’anno ha fatto più gol di Belotti e Azmoun messi insieme: secondo me chi ti manca davvero sono un centrocampista e un ala che sappiano segnare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Partita penosa, noiosa, che non aggiunge niente di nuovo. Ranieri fa la polaroid di questa squadra, un’istantanea che vedi subito: meglio pareggiare che perdere. Questa è una squadra che non poteva vincere. Non vedo più questa storia della grande Roma, mi sembra si stia sfilando… Ieri si diceva che ci sarebbe stato Friedkin, e non c’è stato. Poi arriva Ten Hag e va nello stesso albergo dove hanno alloggiato Nelsson e Gourna-Douath prima di firmare. C’è molta confusione. In Ranieri ho sentita molta sfiducia ieri, parla di gap qualitativo con la Juve quarta, non con uno squadrone. E allora siamo messi male…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ranieri più volte ha detto che sarebbe stato dirigente, e ha sempre parlato da dirigente nel metterci la faccia e sugli acquisti. Ora dice che vuole girare il mondo, che vuole espatriare, che non ci sarà, ed è questa la cosa preoccupante. In un club dove mancano figure dirigenziali importanti e di campo, sapere che Ranieri darà solo consigli telefonici al presidente rende ancora più complicata anche la scelta dell’allenatore, perchè sa che verrà in un club dove dovrà fare tutto e non avrà nemmeno Ranieri come punto di riferimento…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quello di ieri secondo me è un punto guadagnato. Per me la partita di ieri ci sta che la pareggi, non approcci bene e Svilar ti tiene in partita. Bene i cambi di Ranieri, ma forse dopo il gol del pari potevi fare di più. Risultato giusto, dove non c’è troppo da rammaricarsi. Però certo, sono due punti pesanti che perdi e uno dei jolly da giocarsi all’Olimpico te lo sei giocato. Ora devi vincere il derby, altrimenti sei fuori dalla corsa Champions. Secondo me ora sei ancora in gioco, però è chiaro che ora il margine dell’errore è ridotto al minimo, ed è questo il grande rammarico …”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Quei due mesi di Juric sono stati micidiali per le nostre fortune, perchè se non sbaglio ieri abbiamo fatto il15esimo risultato utile consecutivo. Ieri abbiamo affrontato forse la migliore Juve della stagione, e forse sul prossimo mercato c’è da trovare giocatori di qualità, perchè quella è mancata, unita a un pizzico di coraggio. Ma a questa quadra posso dire poco, con un pizzico di fortuna potevi andare tu in vantaggio, e lì forse sarebbe cambiata la partita. Esasperando i toni, ieri sera in campo c’erano: Celik, che è una pippa, Cristante, che è una pippa, Shomurodov, che è una pippa, Dovbyk, che è una pippa, giocatori che avevamo bocciato e non volevamo più vedere. Se questi sono i giocatori, non è che puoi aspettarti i fuochi d’artificio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri ero sotto la Curva della Roma, è stata una grande emozione, hanno una riconoscenza esagerata nei miei confronti, ma forse qualcosa di buono l’avrò pure fatta. Quello è l’ambiente perfetto, lo spettacolo però non è stato all’altezza di tutto il resto, ma ti devi accontentare. E’ stata una partita equilibrata, dove le difese hanno avuto la prevalenza. Alla fine è stata abbastanza deludente, è un punto che non so che classifica fa, ma la Roma continua a non perdere. Le due squadre mancano negli ultimi metri, i due centravanti non l’hanno mai presa e Soulè e Yildiz si sono visti pochissimo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La corsa di Pruzzo sotto la Sud? Ora ci sono i figli e i nipoti di chi c’era prima in Curva, ma questo significa che c’è l’affetto per la maglia al di là dei nomi. La partita di ieri ha dimostrato il modo di giocare dei due allenatori, Ranieri si è messo dietro la linea della palla ad aspettare le occasioni da sfruttare. Dopo l’1 a 1 la partita è finita. I limiti delle due squadre si sono visti palesemente ieri, alle due squadre manca il giocatore estroso, che ti accende la partita. I due gol sono abbastanza casuali. Svilar è veramente un gran portiere, è sempre pronto anche nei momenti in cui la partita langue…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Io avevo detto che sarebbe stata una bella partita, e secondo me lo è stata, non è stata una sfida tra due squadre che volevano fare zero a zero. E’ stato un tempo per uno, meglio la Juve nel primo dove ha fatto stravedere, nel secondo la Roma si è rifatta vedere anche in maniera pericolosa. Le due squadre vivranno questo finale di stagione tra i rimpianti, avrebbero entrambe potuto fare qualcosa in più…”

Redazione Giallorossi.net