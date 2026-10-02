ON AIR | Rossi: “Roma-Real la partita meno importante delle prossime tre”, Piacentini: “Quattro punti tra Como e Genoa sarebbe tanta roba”, Cosenza: “Fare lo stadio davanti a un ospedale è controproducente”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Mora ha giocato meno ma è uno che la conclusione in porta ce l’ha. Lui va dritto, per essere un portoghese è una novità perchè i portoghesi di solito girano intorno, preferiscono l’assist, lui invece è uno molto verticale. Con la Fiorentina ha tirato spesso, con l’Atalanta ancora di più, è stato uno di quelli che ha calciato di più verso la porta. La Roma quest’anno tira molto di più in porta, mi chiedo se sia per l’inserimento di Malen o da un lavoro complessivo di squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dopo le prime cinque giornate dell’anno scorso dicevamo che la Roma vinceva ma sembrava ancora più ranieriana, vinceva spesso 1 a 0 e creava poco. Ora invece c’è tutto Gasperini. La Roma dell’anno scorso e quella di quest’anno sono due squadre di due paesi diversi, manco due campionati diversi. La squadra produce veramente tanto, casomai la critica è che concretizza poco per quello che produce, anche se sembra paradossale visto che hai vinto due partite per 4 a 0… Se contro Como e Genoa dovessi fare 4 punti sarebbe tanta roba, ma pure se li facessi contro Real Madrid e Slovan Bratislava. Per due vittorie e due pareggi firmerei subito…”

David Rossi (Rete Sport): “Si è fermato Cristante, ma sembra una cosa di poco conto…cmq c’è De Roon. Credo che la rotazione lì sia abbastanza normale, io mi preoccuperei più di altri ruoli: Wesley e Molina non le possono giocare tutte e tre. Mi aspetto Lulli contro il Genoa, o magari Ghilardi. Delle prossime tre partite, quella meno importante per me è Roma-Real Madrid. Per me è così. Però se prendi la super-sveglia contro il Real, poi rischi che possa lasciare il segno e allora non ti puoi allargare. Ma col Real rischi di perdere anche se ti giochi i resti, perchè loro sono comunque più forti…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per me fare uno stadio di fronte a un ospedale è leggermente controproducente, ma mi rendo conto che alla gente non interessa e va bene così. Io dico che il discorso che viene fatto dall’assessore Veloccia e dal sindaco Gualtieri che dicono che non c’è problema per il Pertini perchè hanno raddoppiato le corsie davanti all’Ospedale è un discorso che non sta né in cielo né in terra, perchè non è la doppia corsia davanti allo stadio la preoccupazione, ma come ci si arriva lì…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se arriva un’ambulanza che deve andare al Gemelli durante Roma-Real Madrid con le strade tutte intasate non arriverà mai in tempo, questo è un problema di Roma come di tante altre grandi città. Poi magari sarà più impattante lì al Pertini, ma per non dare fastidio alle ambulanze o agli ospedali non bisogna più fare le partite. Oppure fare come i laziali, che volevano fare lo stadio a Valmontone…Io di ambulanze bloccate sulle vie adiacenti all’Olimpico ne ho viste, ma che ci possiamo fare…”

Alessandro Antinelli (Tele Radio Stereo): “Lo stadio della Roma è fortemente candidato a entrare in quelli di Euro 2032 se i lavori inizieranno davvero in primavera, ma non so se sarà alternativo all’Olimpico. A me il progetto piace tantissimo e andrebbe a riqualificare una zona di Roma che ha tanto da dire. Per le persone che conosco e che abitano lì intorno è una grandissima opportunità. E poi porterà tanti posti di lavoro, ragazzi, non dimentichiamo i posti di lavoro…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Cristante ha un’infiammazione al ginocchio con cui combatte da diversi giorni, e penso che sarà gestito in vista del tour de force delle prossime settimane. Lui ha avuto un solo infortunio brutto in tutta la sua carriera, per il resto ha sempre risposto presente. Ora ha questo problema con cui fare i conti. Per me contro il Como giocherà Soulè, e penso che col Real ci sarà Mora titolare. Pellegrini può ricominciare a prendere confidenza con il calcio giocato: prima o poi dovrà rientrare, perchè più passa il tempo senza scendere in campo e peggio è. Ma credo che sarà un rientro graduale. Gasperini penserà solo al Como, senza fare calcoli in vista del Real Madrid. Anche perchè per me il Como è più importante, perchè il Real è una partita di otto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il nuovo stadio di San Siro avrà 71mila posti contro i 60mila dello stadio di Pietralata. Noi abbiamo scelto di farlo così. Mi hanno spiegato che il problema vero è che se facevi una capienza maggiore avresti dovuto adeguare di conseguenza il piano parcheggi e il piano viabilità a una capienza superiore e non avresti potuto farlo in quell’area, sarebbe stato più problematico…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Lo stadio? Il sindaco dice che si aspetta la chiusura dei lavori in due anni e mezzo, ma a Roma non lo puoi fare perché quando scavi non sai mai quello che trovi. Se davvero la Roma ci mettesse due anni e mezzo sarei molto felice. Lo stadio di Pietralata è tra quelli inseriti per Euro 2032, quindi c’è davvero grandissima fiducia da parte delle istituzioni. Lo stadio sarà un gioiello, sarà certamente uno spettacolo. Mi auguro, ma sarà difficili, che i prezzi saranno accessibili per la tifoseria della Roma. Temo che il prezzo dei tagliandi aumenterà di molto, ma devi anche contestualizzare dove ti trovi…”

Redazione Giallorossi.net