“ON AIR!” – ROSSI: “Il campionato della Roma è fallimentare”, CORSI: “Via subito Fonseca se vogliamo provare a battere lo United”, AGRESTI: “Super Lega? Uno schifo”, FOCOLARI: “Agnelli lacchè di Florentino”, BERSANI: “La Roma prenda una posizione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore.

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha fatto un campionato inqualificabile, brutto, mediocre, inutile girarci intorno. Molto probabilmente finiremo settimi, come in tanti avevano pronosticato. La Roma ha fatto un campionato detestabile, per larga parte incomprensibile. Oggi però non mi ritrovo totalmente deluso, perchè io ho sempre parlato di settimo posto. La Roma ha fatto un campionato fallimentare visto che l’obiettivo era arrivare tra le prime quattro, e di questo siamo responsabili tutti, da noi che facciamo comunicazione fino al presidente…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Mi assumo la responsabilità di aver sbagliato la previsione sulla Roma. Nel girone di ritorno non siamo riusciti a mantenere quel livello, continuando a perdere gli scontri diretti ma non vincendo più nemmeno contro le squadre che stanno sotto. La partita di ieri conferma che è stata fatta una scelta, e ne è venuta fuori una partita a due facce. Nel secondo tempo abbiamo mollato, e torniamo a casa con l’ennesima dolorosa sconfitta, ma che ha una logica a monte, quella di preservare il maggior numero di giocatori per arrivare alle uniche partite che contano nelle migliori condizioni psico-fisiche. Una ratio c’è, perchè vincere l’Europa League è più importante di arrivare terzi o quarti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti dicono che la Roma ha perso perchè aveva la testa alla coppa…ma non c’è il 29 la partita con il Manchester? Lo United ieri ha vinto 3 a 1, ma perchè dobbiamo sempre giustificare la Roma? Ma allora che giochiamo a fare contro l’Atalanta, fermiamoci qua… è veramente una cosa ridicola. Se vogliamo avere una chance di battere lo United, bisogna mandare via subito Fonseca. So che è una provocazione, non lo faranno mai, ma se non motivi la squadra diventa impossibile. Se a Pedro non gli va più, bene, allora a casa. Secondo me lui si è accorto di aver sbagliato squadra, che non ha più motivazioni. Ieri bene solo Cristante, che ha fatto una buona partita, e Mayoral. Lo spagnolo segna sempre e bisogna pensare al suo riscatto… La Super Lega? Chi parla di fine del calcio puro sta scherzando. Ma dov’è la pulizia del calcio che c’è ora? E’ una truffa totale il calcio che vediamo oggi… Io spero che la facciano questa super Lega, così Friedkin si dà una mossa, altrimenti la Roma è finita. Il presidente o vende, oppure comincia a fare la squadra per entrare a far parte della Super Lega dove ti danno 150 milioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Superlega è una bomba esplosa ieri allo scoccare della mezzanotte, come se fosse l’inizio di una nuova era. Sono giorni in cui si deciderà il destino del calcio futuro. Mi aspetto dei provvedimenti molto duri che saranno argomento di trattativa, altrimenti non le riprendi più… Non avrebbero più senso i campionati che si stanno concludendo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il campionato della Roma è davvero imperdonabile. Lo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri è triste, la squadra è davvero poca cosa. Per come difende il Torino, doveva prendere 7 gol. La Roma ha completamente mollato il campionato e non si capisce il motivo. Hai fatto una miseria di punti nelle ultime partite, e i giocatori e allenatore dovrebbero vergognarsi davanti ai tifosi della Roma… La Super Lega? L’unica arma contro questo golpe calcistico è avere un’assoluta fermezza. Sarà dura trattare con loro, sono squali veri. Se Fifa, Uefa e Federazioni sono compatti, una via per contrastarli c’è. Si sta correndo un grande rischio, per tutti noi e per lo sport che ci appassiona. Occhio che a forza di frammentare le competizioni, altri sport sono morti…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Super Lega? Ho sentito dire che la Roma potrebbe rientrarci, e io questa cosa qui la vorrei capire. E’ importante, è fondamentale: ora ti devi schierare, devi prendere una posizione. Si parla del futuro di tutti: se questi sganciano il vagone, quelli vanno ad arricchirsi con nuovi introiti… e quelli che restano fuori? La Roma non avrà il peso specifico del City o del Bayern, ma una risposta dobbiamo darla. E se sei in disaccordo, devi farti sentire. Io mi auguro che questa situazione sia ricomponibile, altrimenti andiamo incontro a una estate fatta di tribunali, di ricorsi, di appelli. Tutte cose che rischiano di bloccare definitivamente il calcio, altro che rilanciarlo…”

Marco Juric (Rete Sport): “La super Lega? E’ una nuova idea di calcio alla quale ci si lavora da tempo, e io voglio sperare che politicamente si sia già pensato a come reagire. In pratica ci saranno 15 squadre che parteciperanno solo in base al loro blasone, e poi decideranno di anno in anno le altre 5 che parteciperanno oltre a loro. Capite bene che si sta rivoluzionando qualsiasi concetto di sport…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Super Lega? Sono totalmente favorevole, perchè va a sostituire la Champions League attuale. La Champions è una leghetta, a cui partecipano tutti, e non come era la Coppa dei Campioni. Oggi il mercato ti chiede credito, ti chiede di portare pubblico, di avere diritti tv in linea. Atalanta, Lazio e Roma possono partecipare ad altri tornei, la Super League è un’altra cosa… Le minacce dell’Uefa? Fanno ridere. Sono pieni di debiti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Super Lega? Sono assolutamente contrario, non vedo un solo motivo giusto per farla. Così è facile: l’Atalanta ti fa nero, e tu la elimini facendo la Super League. Ma dai su… Mi auguro che i tedeschi e i francesi rimangano compatti, e che la facciano da sola sta Lega, senza PSG, Bayern, senza Atalanta, e senza le romane. Il calcio non può pensare solo ai soldi. Tutti hanno diritto a giocare se ci arrivano per meriti. Ma allora che parliamo a fare di calcio, ma che la vince a fare la Roma l’Europa League? E la Lazio che ci lotta a fare per il quarto posto se tanto Florentino col suo lacchè Agnelli ha già deciso tutto?…Questo schifo l’ha deciso la Juve, è ora di finirla!… Non voglio che vengono calpestati i diritti di Roma e Lazio, che sono club storici! Se vogliono andare a farsi questa Super Lega, lo facciano per i caz*i loro e vengano esclusi da tutto!… La Roma ieri non si può presentare con quella formazione, non è onesto nei confronti dei tifosi. Reynolds non troverebbe spazio nemmeno nella Primavera…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Super Lega è un’idea folle, senza senso che non tiene conto di niente, della storia e dello sport, mi fa abbastanza schifo… I debiti li ha la Uefa? Ma li ha anche la Juventus, così come il Barcellona e il Milan. Il progetto è egoistico, che guarda le proprie tasche. Inoltre secondo me è un progetto stupido perchè il calcio vive di passioni e rivalità storiche. Loro vogliono ispirarsi all’NBA, che ha tutta un’altra cultura sportiva. Juventus-Tottenham non ha fascino, qual è la rivalità c’è tra queste due squadre? Ha fascino se è un quarto di finale, non se lo giochi tutte le domeniche…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io sono d’accordo con l’idea della Super Lega, altrimenti il calcio non lo guarderà più nessuno…Il campionato a 20 squadre è assurdo. Ci sono troppe partite utili, che non si possono vedere, noiose, ti fanno venire sonno. Anche nelle competizioni europee se togli le semifinali o i quarti, non ci sono mai belle partite… La Roma? Fonseca stesso ha detto che la squadra non era presentabile, e si prende le sue responsabilità…”

