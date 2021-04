Super Lega, Bayern Monaco e Borussia Dortmund si tirano indietro: “Riformiamo la Champions”. Anche Porto, Ajax e PSG pronte a dire no

ALTRE NOTIZIE – La voce girava da qualche ora, ma adesso è ufficiale: le due principali squadre tedesche, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, non parteciperanno alla neonata Super Lega.

Questo è quanto annunciato dal club giallonero tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“I membri del Consiglio d’Amministrazione della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera, confermando che la decisione del Consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Ciò significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della Champions League. L’opinione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’ECA era chiara: il progetto per la fondazione della Superlega sono stati respinti.

“Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, il Bayern e il Borussia Dortmund, hanno rappresentato un punto di vista congruente al 100% in tutte le discussioni”.

Anche Porto e Ajax sono sulla stessa lunghezza d’onda. Queste le parole del presidente del club lusitano Jorge Nuno Pinto da Costa: “Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la NBA. La Federcalcio portoghese è contro a questo progetto, e come parte della UEFA non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della UEFA. Gli unici eventi ufficiali sono quelli della UEFA, vogliamo continuare a giocare in Champions League e vogliamo continuare a farlo nei prossimi anni. Siamo dall’altro lato, come il Bayern, l’Ajax o il PSG. Se siamo dentro alla UEFA, non possiamo seguire chi vuoi andare via”.