L’arroganza dei potenti, pronti a distruggere il calcio pur di salvare sé stessi. E la Roma ora cosa fa?

EDITORIALE – La nascita della Super Lega è un autentico terremoto che sta sconquassando il mondo del calcio, ma è soprattutto la fotografia perfetta della triste realtà in cui viviamo. Quello che conta sono solo i soldi, non la passione della gente, e nemmeno i concetti ormai superati di equità, giustizia o solidarietà.

Il calcio ha delle difficoltà economiche? Nessun problema: inventiamoci un campionato a parte, con regole fatte su misura e nessun criterio di merito per parteciparci. E poco importa se questa nuova Super Lega salverà per sempre quei 12-15 club che avrebbero il diritto divino di parteciparci, ma disintegrerà automaticamente tutte le altre squadre tagliate fuori senza motivi ragionevoli.

Non mi sorprende che dietro a questo colpo di stato calcistico ci sia la Juventus, battuta sul campo e sorpassata in classifica dall’Atalanta. D’altronde come possono i bianconeri rischiare di restare fuori dalla Champions League dopo aver speso centinaia di milioni di euro, mettendo in serio pericolo i conti e l’esistenza del club stesso? Tutto questo non può accadere. E allora meglio inventarsi una sorta di Super Champions alla quale non ci si qualifica con i risultati del campo, ma solo per propria volontà. Del tipo: “il pallone è mio, e ci gioco io”.

E così l’elite del calcio si spartirà comodamente i miliardi provenienti da sponsor e diritti Tv, mentre tutte le altre squadre rischieranno il fallimento. E lo farà in nome di un pallone migliore. Oltre il danno, la beffa. Il pensiero che è alla base di tutto questo è ignobile, così come chi cerca di trovarci una giustificazione, magari semplicemente perchè la propria squadra del cuore ne farà parte. E poi ci sono quelli che dicono: “Ma sì, va tutto bene, in fondo anche questo calcio fa schifo“. Bel modo di ragionare. E’ un po’ come quelli che gettano la cartaccia per terra invece che nel cestino, perché tanto ci sono già le petroliere che inquinano i mari.

Complimenti invece a Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Porto che si sono prontamente e pubblicamente chiamate fuori da questa idea malsana. Ora spero che anche la Roma prenda immediatamente posizione in modo chiaro e perentorio su questa porcata chiamata Super Lega.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini