“ON AIR!” – ROSSI: “Troppe assenze, neanche Inter o Atalanta vincerebbero così”, CORSI: “Friedkin sta sbagliando tutto, Fonseca va allontanato”, BERSANI: “Non è così che si prepara la partita più importante dell’anno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La squadra sabato è scesa in campo senza tantissimi giocatori. Io vorrei vedere una squadra che va a giocare sul campo del Sassuolo senza tutti quei titolari. Guardate il Milan, sembrava dover vincere lo scudetto a mani bassi, ma appena ha avuto infortuni rischia pesantemente di non arrivare nemmeno secondo. Ho sempre sentito dire che la Roma nell’undici è fortissima, ma la Roma gli undici titolari non ce li ha mai avuti. Mai. Inutile girarci intorno. Se non ci stanno i giocatori, non ci stanno. Ragazzi, Mkhitaryan è meglio di Carles Perez, non credo che si offenderà qualcuno se lo diciamo. Smalling è meglio di Cristante come centrale difensivo? Secondo me sì… Se cominciano a mancarti tutti, puoi fare ogni discorso. Quando eravamo terzi avevamo tutti, ma quando cominciano a mancarti 7-8 giocatori… Levateli all’Atalanta o all’Inter, non vincono più nemmeno loro…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Qui nessuno vuole dire che la partita di Sassuolo si può racchiudere nelle assenze, perché anche loro avevano delle assenze. E squadra B contro squadra B dovrebbe vincere quella più forte, ma non sempre uno più uno fa due. E poi la Roma ha assenze importanti da oltre un mese, e poi noi abbiamo l’impegno di Coppa, che il Sassuolo non ha. E tu devi giocare sempre con gli stessi… Ma tu a Sassuolo non puoi andare in vantaggio due volte, e prendere gol a difesa schierata. Sono cose che non possono capitare. La Roma ha frenato, anzi, di più, e non me l’aspettavo. Colpa di Fonseca? Colpa dei giocatori? Tutti contro tutti? Le assenze? Secondo me non c’è una sola spiegazione. L’anno scorso era solo e sempre colpa di Pallotta e Baldissoni, ora è invece tutta colpa di Fonseca. Si perde e si vince tutti insieme…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dopo quella partita ridicola contro il Sassuolo, c’è stato uno scontro tra giocatori e allenatore. La Roma ha smentito, ma io so che è tutto vero. Friedkin sta sbagliando tutto: un allenatore demotivato, delegittimato dalla squadra, si caccia. Questo è un allenatore che va allontanato. Poi si va dalla squadra a brutto muso e gli si dice: tu, tu e tu, avete litigato con l’allenatore perchè secondo voi ci si allena poco. Allora adesso vi metto De Rossi per le ultime partite, e poi ci fate vedere cosa sapete fare. E se il problema era la squadra, allora va rifondata. E’ incredibile, una squadra buttata là, vergognosa, che in questo momento è zero. E ci sono personaggi che parlano di Pallotta. Lui ha detto che lo stadio lo voleva la Coca Cola, ma è una cavolata…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma dice quasi definitivamente addio al quarto posto, ma pure al quinto. Il cambio di panchina ormai mi sembra scontato, oltre che sensato. Al di là degli alibi, mi sembra che sia sensato pensare, visti i due anni, a quale allenatore portare sulla panchina giallorossa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che la Roma rischia di dire addio anche al sesto posto. Se la Lazio vince contro il Torino, vai a 4 punti dal sesto posto. Io speravo che arrivasse Allegri per la panchina della Roma, ma leggendo i giornali ho capito che Allegri è molto più vicino alla Juventus di quanto si pensava qualche tempo fa. Allenatore? Se è Sarri o uno di quella scuola, che conosce il campionato italiano, allora va bene. Ma se è l’altra linea, quella che va da Conceicao ad Amorim, allora basta, abbiamo già dato… Pallotta? Se avesse parlato così tanto da presidente, probabilmente tanti fraintendimenti non ci sarebbero stati…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Gli occhi ce li abbiamo anche noi, stiamo vedendo qual è la Roma di questo periodo. Il cammino in Europa però è stato eccellente, e ora hai il dovere di provare a centrare la semifinale contro avversari forti, ma alla tua portata. Non è che stiamo parlando del City. Le premesse non sono delle migliori, capisco la negatività visto l’approccio alla gara: si parla di nuovo di un tutto contro tutti, di polveriera e di allenatore con un piede già fuori da Trigoria…certe partite non si preparano così. Ora vediamo se si riesce a salvare la stagione, e questa mi pare sia l’ultima partita che ti rimane per farlo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Se i tuoi giocatori più forti, tra cui quello che guadagna di più, ricominciasse a segnare sarebbe importante. Basterebbe ritrovare un Dzeko al 70% per avere un buon punto di partenza. Croce sopra sul campionato? Dovrebbero crollare tre squadre, non una. Sinceramente penso che ora vada fatta una scelta, e per una stagione che sta prendendo la china dello scorso anno, allora è opportuno che ci si concentri solosu questa partita contro l’Ajax. Poi si vede in semifinale. Per cui giochiamoci i quarti contro una squadra che è assolutamente alla tua portata…”

Furio Focolari (Radio Radio): “E’ strano che Fonseca ci dica che la Roma ha giocato bene contro il Sassuolo, questa è la cosa che stride di più. La Roma aveva tante assenze, ma al Sassuolo mancavano tutti i migliori giocatori, eppure ha dominato la partita. Dzeko non gioca più da quando c’è stata la lite, ora è proprio zero. Anche l’Ajax però ha i suoi problemi. E’ una partita da giocare, ma se la Roma si presenta come contro il Sassuolo, contro l’Ajax non hai scampo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko deve dare delle risposte? Ma che cosa vuoi che ti risponda, se la sua condizione fisica è così limitata. Pedro gira a vuoto da due mesi, El Shaarawy non ti ha dato niente e si è pure infortunato. Non mi ricordo gol degli attaccanti della Roma negli ultimi incontri, e vi pare poco? Fortunatamente anche all’Ajax mancheranno giocatori, e quindi ti aggrappi alla speranza. Anche vista la prova di Sassuolo, vai in campo sperando che la Roma si metta in una certa maniera, ma non ci sono le basi per crederlo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Da quello che leggo sui giornali, non mi danno tante fiducia. Ma spesso le fibrillazioni portano a grandi prestazioni. Però della Roma non mi fido, una volta ti esalta, e quella dopo ti smentisce…”

Redazione Giallorossi.net