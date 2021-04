Sarri o Allegri per la Roma: le voci si rincorrono tra incontri e richieste dei due tecnici

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca sempre più in bilico, con i Friedkin già al lavoro per scegliere il prossimo allenatore della Roma della loro gestione. Perchè il portoghese è un “residuo” della precedente gestione, e nel club c’è voglia di aprire un nuovo ciclo.

L’impressione è che i texani vogliano affidarsi a un tecnico italiano, di grande spessore internazionale, che possa avviare un progetto solido e vincente nel giro di pochi anni. I nomi restano due: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Le voci si rincorrono, ma non sembra esserci uniformità di vedute tra le varie fonti.

Stando a quanto racconta Paolo Assogna di Sky Sport, in pole posizione ci sarebbe Maurizio Sarri, nome caldeggiato oggi anche da Il Messaggero. Sarebbe l’ex tecnico del Napoli l’allenatore considerato ideale dai Friedkin per il progetto giovani voluto dalla nuova proprietà. Il primo rinforzo per l’attacco richiesto dal tecnico e sul quale la Roma è già al lavoro è Andrea Belotti.

Non è sulla stessa lunghezza d’onda la giornalista Eleonora Trotta di Calciomercato.it, secondo la quale è ancora Massimiliano Allegri il primo obiettivo dei Friedkin. Tanto che gli incontri con l’allenatore ex Juve e Milan si sono susseguiti nel tempo e sono proseguiti dallo scorso ottobre. Allegri chiede 3-4 acquisti definiti “funzionali” per costruire una Roma di livello.

Al momento però i Friedkin non hanno dato l’accelerata definitiva per chiudere l’accordo. Allegri è corteggiato anche dal Napoli, ma il tecnico ha già manifestato la sua preferenza per la Roma. Ma se i giallorossi non chiuderanno, potrebbe anche lasciarsi ingolosire dalle offerte dall’estero, che nei prossimi mesi non mancheranno di certo.

Fonti: Sky Sport / Calciomercato.it