“ON AIR!” – CORSI: “Con due o tre grandi acquisti può succedere di tutto”, DAMASCELLI: “Ma quale grande Mou, è un cafone”, ROSSI: “Il quarto posto non è più fattibile”, PIACENTINI: “La scenetta di Pellegrini non mi è piaciuta”

David Rossi (Roma Radio): “Vittoria preziosissima, e altro clean sheet. E’ vero che la squadra ha avuto degli scivoloni, ma ha tenuto tante volte la porta inviolata. A me è piaciuto il pragmatismo del primo tempo. Nel secondo tempo mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa in più, siamo stati meno incisivi. La prestazione comunque resta importante alla vigilia di un Bodo-Roma che ci dirà qualcosa in più sulla qualità di questa stagione. Io continuo a pensare che il quarto posto non sia fattibile, mancano troppe poche partite…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Se la Roma aveva l’8% di possibilità di arrivare quarta, ora ha il 15% di possibilità… Sono passate dieci partite dopo quel famigerato Roma-Juventus, dove abbiamo smesso sia di attaccare che di difendere, e non sanno manco loro come hanno fatto a farci tre gol. Quella partita determina la nostra stagione. Da quella partita forse abbiamo ritrovato concentrazione, quei sette minuti stanno creando questi mesi, questi risultati positivi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa Roma sembra aver trovato la grinta del suo allenatore. Manca un po’ di qualità, ma questo lo sa anche Mourinho, perchè lo dice da sempre. C’era chi aveva dei dubbi sull’allenatore, ma ora bisogna pensare che il suo lavoro si sta vedendo. Se l’anno prossimo dovesse venire anche qualche giocatore di chiara fama, visto il campionato che c’è in questo momento, può succedere veramente di tutto…Se dovesse finire così, che cosa diremmo in questo momento? Sono convinto che avrebbe fatto più del suo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me l’ammonizione di Pellegrini non m’è piaciuta, non m’è piaciuta quella scenetta. Aveva 85 minuti per farsi ammonire in modo intelligente, se proprio lo vuoi fare, e già questa cosa non mi piace. Perchè domenica non ci sarà, e nessuno mi assicura che ci sia poi contro il Napoli, perchè magari gli viene un’influenza e così ha saltato sia Salernitana che Napoli. Ci vuole stile per fare certe cose, lo poteva fare in mille modi, non m’è piaciuta fatta in quel modo lì, e da capitano…Dobbiamo essere onesti intellettualmente: se diciamo che ci fanno schifo le simulazioni, anche quella è una simulazione. E devo dire anche qualcosa di Quagliarella: Zalewski potrebbe essere tuo figlio, tu hai 40 anni e quello 18, e tu gli dai quella ginocchiata dietro alla nuca: ma ti dovresti vergognare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Risultato importantissimo considerando le prossime tre partite, in ottica quinto posto potrebbero bastare anche cinque punti. Intanto la Roma ha gli stessi punti dell’anno scorso, solo che ora è quinta mentre l’anno scorso era settima. C’è un aumento di consapevolezza nella squadra, e secondo me si vede. La squadra è scesa in campo concentrata, precisa nei passaggi, in controllo totale della partita. Il secondo tempo riporta la squadra un po’ indietro, troppo pigra. Secondo me la squadra non ha inteso ben cosa intende Mou con “gestione della partita”. Con questo atteggiamento ci abbiamo rimesso un sacco di punti, per cui c’è ancora da lavorare. La Roma conferma alcuni progressi nel derby, ma anche qualche solito limite…L’ammonizione di Pellegrini? Forzata, non è il massimo, ma non c’ho visto niente di particolare…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Di Cristante vi avevo detto che non lo avrei mai venduto, e ieri è un motivo in più. Non capisco perchè hai rinnovato il contratto di Mancini, che non lo vuole nessuno, e non a lui. Io credo che se il suo contratto non è stato rinnovato adesso, la Roma glielo rinnoverà dopo. Non farlo sarebbe da stupidi. Alla Roma manca il giocatore che sa giocare davanti alla difesa, e la Roma deve comprare un regista, ma Cristante è un calciatore utile e serio, non capisco perchè darlo via. Sono certo che se dovesse andare via, lo prenderà una squadra importante: è il dodicesimo uomo che fa comodo a tutti… La proprietà della Roma di calcio non ci capisce niente essendo americana, Tiago Pinto non mi sembra un ds così strutturato da essere da grande squadra. Quindi o ci appoggiamo mani e piedi a Mourinho, oppure sono dolori…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Io al quarto posto ci credo…e anche Mou secondo me ci crede. Fino a qualche settimana fa sentivo di tutto sul fatto che la Roma di Fonseca aveva più punti di quella di Mourinho, ma ora improvvisamente non si legge più niente di questo dato. Pinto ti ha portato Abraham, ti ha portato Rui Patricio, Sergio Oliveira, ha preso Svilar, ha rinnovato a Pellegrini: perchè pensare che non sia un ds da grande squadra?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Passa sottotraccia il fatto che la Roma ha fatto una grande striscia di risultati. È passata sottotraccia anche la vittoria nel derby. La Roma ha dominato la partita in lungo e in largo contro una Sampdoria che aveva bisogno di punti…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Grande Mourinho? Cosa vuol dire grande Mourinho? Nella comunicazione? Si certo, con quelli a 90 gradi… Lui è uno screanzato per la maniera con cui attacca le persone, non solo i giornalisti ma anche i colleghi. E’ un cafone, è un maleducato… La Roma ha vinto una partita facile, ma l’ha vinta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è questo personaggio qui, lui gigioneggia… Però i risultati sono dalla sua parte. Ora non ricominciamo coi soliti discorsi, con la Roma che arriva quarta…La Juve fino a ieri doveva vincerle tutte e rientrare nella corsa scudetto, e ora invece improvvisamente dovrebbe perderle tutte… Alla Roma ieri do la sufficienza piena, non ha mai rischiato di non vincere. A Mou una cosa gliela dobbiamo concedere: Zalewski. Lo ha messo in campo, la ha imposto, e questo è un giocatore vero… Roma favorita per il quinto posto? Sì, ma Atalanta e Fiorentina devono recuperare una partita, e la Lazio è a soli due punti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho non viene esaltato per la qualità del gioco ma per altri motivi. Ogni tanto lo facciamo passare per uno un po’ troppo improvvisato come se vincesse solo facendo le barricate…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mourinho maleducato? Con gli arbitri sì… La Roma ha risolto alcuni problemi. Alcuni problemi di gioco dipendevano da Zaniolo. Da quando non c’è lui, la Roma gioca meglio. Lui prendeva il pallone e giocava solo contro tutti, ora mi sembra più armoniosa. Roma favorita per il quinto posto? Sì…”

