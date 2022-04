AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 4 aprile aprile 2022:

Ore 16:25 – FLORENZI, IL MILAN CHIEDE LO SCONTO. NO DELLA ROMA – Nei giorni scorsi il Milan ha provato a sondare il terreno con la Roma tramite l’agente di Alessandro Florenzi per abbassare a 3 milioni la cifra per il riscatto, fissato originariamente a 4,5 milioni. Al momento c’è il ‘no’ dei giallorossi.

Ore 15:00 – “A BREVE UNA POROPOSTA PER L’AREA DELLO STADIO” – “L’area in cui realizzare il nuovo stadio della Roma e che fu trovata in passato a Tor di Valle nell’ansa del Tevere aveva tutta una serie di motivi ostativi ambientali che la rendeva inadeguata. L’opzione Pietralata è sicuramente migliore, ce ne sono anche altre. Su questo sta lavorando l’assessore Onorato con la giunta e col sindaco, quindi credo che a breve ci sarà una proposta formalizzata di cui sarà messa a conoscenza la città e il mondo dell’informazione“. Lo ha detto il presidente della commissione Sport di Roma, Ferdinando Bonessio di Europa verde. (New Sound Level)

Ore 12:40 – ZANIOLO E VERETOUT VERSO IL RECUPERO PER IL BODO – Nicolò Zaniolo dovrebbe recuperare per la partita di giovedì contro il Bodo/Glimt. Anche Jordan Veretout ha qualche speranza di farcela in tempo per la partenza per la Norvegia. (Il Romanista)

Ore 11:05 – MKHITARYAN, RINNOVO PIU’ VICINO – Le parole di Mourinho e quelle dello stesso Mkhitaryan avvicinano la fumata bianca per il rinnovo di contratto dell’armeno. Le parti si incontreranno a breve per discutere del suo prolungamento di uno o due anni. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – “POTREI TORNARE IN PREMIER, MA ORA PENSO ALLA ROMA” – Tammy Abraham ha parlato del suo futuro dichiarando alla stampa inglese: “In futuro potrei tornare in Premier, ma ora penso a vincere trofei con la Roma“. E su Mourinho…LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

