Roma, il quarto posto è una chimera. Ma Allegri non si fida: “Attenzione a Mou, è lì dietro”

AS ROMA NEWS – Se è vero che in una competizione l’obiettivo di un atleta è quello di guardare sempre davanti e mai indietro, la Roma, attualmente al quinto posto in classifica, dovrebbe fissare il suo nuovo obiettivo al raggiungimento della quarta piazza.

Ma con solo sette partite da giocare, 21 punti in palio, 6 da recuperarne alla Juventus (per via degli scontri diretti persi) e un calendario assolutamente sfavorevole, la Roma difficilmente potrà coronare il sogno di raggiungere un piazzamento in zona Champions.

I giallorossi infatti dovranno ancora vedersela con Napoli e Inter fuori casa, entrambe in piena corsa per il titolo, mentre la Juve, apparsa in buona forma nonostante la sconfitta rimediata contro i nerazzurri, delle prime in campionato ha solo Fiorentina e Lazio sul proprio cammino.

Nonostante questo, Max Allegri non si fida affatto della rincorsa presa da Mourinho e dai suoi ragazzi, al decimo risultato utile consecutivo: “La vetta è ormai quasi irraggiungibile”, ha dichiarato l’allenatore bianconero ai microfoni di Striscia la Notizia dopo la consegna del Tapiro d’Oro. “Ora dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho, che è lì dietro”.

La speranza è che i giallorossi, nonostante la difficoltà dell’obiettivo, provino fino alla fine a contendere il quarto posto alla Juve. Fissando un traguardo ambizioso e lottando strenuamente per raggiungerlo sarà più facile mantenere quel quinto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League. Un traguardo non disprezzabile, specie per come si era messa la stagione della Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini