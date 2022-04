Cristante e Mkhitaryan nella Roma del futuro

AS ROMA NEWS – Il lavoro lungo e faticoso di Mourinho dentro la Roma comincia a dare i suoi primi frutti. La squadra non ha assorbito subito i messaggi, a volte molto duri, lanciati dal tecnico, ma ora sembra che le cose stiano cominciando finalmente a cambiare.

Josè va avanti per la sua strada, con la Roma che ha ottenuto il decimo risultato utile consecutivo e un quinto posto che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile da raggiungere.

Della squadra vista in queste ultime uscite ha colpito soprattutto l’importanza di Bryan Cristante, il centrocampista che più di tutti sta riuscendo a incarnare il ruolo di playmaker che serviva a Mou. E se giorni scorsi si era scritto di un suo addio a fine stagione, ora le cose sembrano improvvisamente cambiate.

Bryan Cristante vuole restare alla Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), e dunque non c’è stato alcun “no” al rinnovo di contratto, in scadenza 2024, da parte sua. Pinto ha semplicemente rinviato ogni discorso a fine stagione, come accaduto con tutti gli altri dopo la batosta di Bodo. Se il giocatore continuerà così, il suo matrimonio con la Roma verrà prolungato.

Discorso diverso per l’altro pilastro della squadra, l’armeno Mkhitaryan: il suo rinnovo va fatto al più presto, essendo in scadenza di contratto a giugno. La fumata bianca è vicinissima, e stando a quanto racconta Leggo (F. Balzani) l’annuncio del prolungamento di un altro anno arriverà già questa settimana.