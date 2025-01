“ON AIR!” – ROSSI: “Farioli? A Ranieri ieri gli è partito il colpo”, COSENZA: “C’è stata un contatto tra la Roma e Allegri”, CORSI: “Se deve venire qui alla Mourinho, lasciamo perdere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ranieri ha voluto mandare un messaggio a Ghisolfi con quelle parole su Farioli? Magari ha voluto rendere chiaro al pubblico e agli addetti ai lavori che è lui che decide, e non Ghisolfi… A me sembra che lui ha voluto fare una sottolineatura, come per dire “non mi rompete le scatole, decido io e non voi“…Lui ha la forza e anche l’onestà di tornarsene da dove è venuto se dovessero essere prese delle decisioni sopra la sua testa…”

David Rossi (Rete Sport): “Io non penso che Ranieri abbia bisogno di mandare messaggi a Ghisolfi… Ieri a Ranieri il colpo gli parte, non ce l’ha fatta a tenerselo. Io ho la sensazione che le cose non stanno come pensava lui, anche nella possibilità di incidere sui processi… A lui gli parte il colpo, è la punta dell’iceberg di un fastidio più grande. Quell'”aspetterà” di stizza arriva dopo una serie di conferenze stampa in cui lo vediamo stanco, incupito, preoccupato. Mi sembra che questo “aspetterà” sia la ceralacca sulla sensazione che abbiamo avuto in questi giorni…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se Allegri andrà in Arabia o accetterà la Roma, questo non ve lo so dire. Ma se prima di Natale vi avevo detto che non c’era mai stato un contatto tra la Roma e Allegri, adesso invece il contrario…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Allenatori alla Farioli sono convinti che sia più importante il gioco dei giocatori, che è una caz*ata pazzesca… Se Allegri deve venire qui alla Mourinho, allora lasciamo perdere…mi prendo Mourinho…perchè con Mourinho sono sicuro che qualcosa si inventa con questi, Allegri non lo so… Anche Ancelotti: se viene e deve sottostare alla crescita di quello e di quell’altro, il problema è lo stesso…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La risposta che dà ieri Ranieri su Farioli “aspetterà“, lo dice in maniera molto forte, di pancia, di istinto. Si è stranito che sia uscito il nome Farioli, avrebbe preferito che quella telefonata tra loro non uscisse fuori… Se fosse davvero Allegri, perchè non dirlo o farlo capire? Lui è senza squadra…allora mi viene da pensare che forse sono su un allenatore che è attualmente impegnato…Io ho delle perplessità che sia Allegri…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Bisogna capire se Ranieri è davvero plenipotenziario all’interno della Roma, o se sarà la società a decidere il nome del prossimo allenatore. Se ci possono essere divergenze? Dovrei sapere qual è la linea dei proprietari. Quella di Ranieri è chiara, sarei curioso di capire qual è il raggio d’azione dei proprietari, se Ranieri è solo un consulente e basta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma non può fare calcoli, è a 12 punti dalla Lazio, e se hai quell’ambizione lì devi andare partita per partita e non sbagliare, cominciando a vincere anche fuori dall’Olimpico, altrimenti di cosa stiamo parlando…. La squadra sembra che abbia raggiunto un livello, i titolari sappiamo chi sono e spero che le alternative stasera diano risposte positive. Ma che vuoi andare a prendere? Si, se c’è qualcuno che se ne vuole andare, ma faccio fatica a trovare qualcuno che se ne voglia andare via da Roma… Stasera sarà dura, l’AZ ha delle caratteristiche e devi essere preparato…”

Redazione Giallorossi.net

