Farioli: “Rensch ci mancherà. Se ho parlato con Ranieri? Ricevo tante telefonate, fa parte del mio lavoro…”

AS ROMA NEWS – In conferenza stampa, Francesco Farioli ha risposto alle voci che lo vedrebbero tra i candidati per la panchina della Roma nel prossimo futuro, oltre a una battuta su Rensch. Ecco le sue parole:

Ha parlato con Ranieri?

“Di solito ricevo un sacco di telefonate. Parlare con i colleghi, come con altri allenatori e direttori, fa parte del mio lavoro. È così che funziona. Parliamo dei prossimi avversari, dei giocatori. È abbastanza normale, ecco. State iniziando a conoscermi bene. Conoscete la mia dedizione al club. C’è poco da dire, pettegolezzi o voci”.

Il suo futuro?

“La realtà è che non c’è niente di più grande dell’Ajax, penso di aver dimostrato abbastanza in questa stagione la mia lealtà al club. Parliamo della partita”.

Rensch?

“Ci mancherà. Mi sarebbe piaciuto tenerlo con noi fino alla fine della stagione. Dobbiamo ancora trovare un buon sostituto in questa fase di mercato e sono fiducioso che ci riusciremo. Il club ha ricevuto un’offerta che non potevamo rifiutare. Abbiamo già detto addio a Devyne ed è stato un momento emozionante”.

