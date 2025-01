AZ ALKMAAR-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli torna titolare, ballottaggio El Shaarawy-Angeliño

NOTIZIE AS ROMA – Oggi alle 18:45, la Roma affronterà l’AZ Alkmaar in trasferta, una partita che sarà decisiva per la qualificazione al prossimo turno di Europa League. La squadra olandese è rimasta imbattuta in tutte le competizioni da oltre due mesi. Nonostante l’impegno di domenica contro l’Udinese, Claudio Ranieri non sembra avere intenzione di effettuare alcuni cambiamenti nella formazione titolare.

In difesa, Svilar, Mancini, Hummels e Ndicka sono confermati come titolari. Sulle fasce, Saelemaekers è sicuro del posto, mentre Angelino potrebbe alternarsi con El Shaarawy, autore di una prestazione decisiva contro il Genoa nell’ultima partita. In mezzo al campo, Pisilli avrà un’altra opportunità da titolare accanto a Koné e Paredes. Dybala e Dovbyk saranno nuovamente chiamati a gestire l’attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

LEGGO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.