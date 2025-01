Shomurodov ai saluti, arriva Rensch

CALCIOMERCATO AS ROMA – A Roma ieri è arrivato Devyne Rensch. Il calciatore, proveniente dall’Ajax, è atterrato intorno alle ore 15, proprio mentre la squadra giallorossa viaggiava nella direzione opposta per raggiungere Alkmaar. In Olanda, prima di Claudio Ranieri ha parlato il tecnico dell’AZ, che ha espresso un giudizio positivo sul giocatore: “È un elemento valido. Comprendo perché la Roma abbia deciso di puntare su di lui. Ha qualità nell’impostazione ed è attento alla fase difensiva. Ribadisco, è un buon giocatore.”

Dopo aver completato le visite mediche, Rensch ha firmato un contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2029. Con l’acquisto del terzino, la società ha poi concluso l’ingaggio del secondo portiere, Pierluigi Gollini, completando un’altra operazione di mercato.

Intanto, la strategia della Roma sul mercato sembra sempre più definita. Prima di ulteriori rinforzi, è necessario completare una cessione, che potrebbe riguardare Eldor Shomurodov. Fino a ieri, l’Empoli appariva in pole position per l’attaccante uzbeko, ma nelle ultime ore anche il Venezia si è inserito nella trattativa, valutandolo come possibile sostituto di Joel Pohjanpalo. La partenza di un attaccante aprirebbe così le porte a un nuovo arrivo nel reparto offensivo.

(Fonte: Il Messaggero)