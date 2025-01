L’occasione per Pisilli, l’equilibratore della Roma

NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli torna al centro dell’attenzione. In una Roma che l’allenatore Claudio Ranieri cerca di rendere più solida, mitigando gli effetti di alcune scelte discutibili di mercato, emerge una questione centrale: l’equilibrio tattico. La costruzione della rosa ha determinato una struttura di squadra intrinsecamente sbilanciata.

Secondo quanto riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, Ranieri vede in Pisilli un possibile elemento chiave per bilanciare il gioco. “Quando partiamo per fare gol, ci sbilanciamo con troppi uomini – ha dichiarato Ranieri dopo la partita contro il Bologna – invece è fondamentale avere giocatori posizionati correttamente per prevenire le ripartenze avversarie”.

Pisilli ha commentato la sua adattabilità tattica durante una recente conferenza stampa: “Il mio ruolo naturale è quello di mezzala, ma posso giocare anche nei due mediani o in una posizione più avanzata. Mi adatto senza problemi e cerco di seguire le indicazioni del mister”.

Interrogato sul futuro, Pisilli ha ribadito la propria volontà di rimanere legato al club giallorosso: “Mi trovo molto bene a Roma. Non ci sono problemi con la società, e per il rinnovo se ne occupa il mio agente. Il mio obiettivo è dare il massimo in campo”.

Ranieri, presente accanto al giocatore durante l’intervista, ha espresso parole di apprezzamento: “Pisilli è una forza della natura. Non si arrende mai, lotta fino all’ultimo. Amo i giocatori con questa determinazione”.