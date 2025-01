Calciomercato Roma: arrivano Rensch e Gollini, avanza Raspadori

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il primo colpo di questo mercato invernale è finalmente sbarcato a Roma. L’esterno destro Devyn Rensch è arrivato ieri a Ciampino poco dopo le 15, dopo giorni di tira e molla tra la Roma e l’Ajax. Il terzino olandese firmerà un contratto fino al 2029, a circa 1,2 milioni di euro l’anno. E a dargli il benvenuto è stato proprio l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri, che ieri dalla pancia dell’AFAS Stadion lo ha descritto così: “E’ un giocatore giovane e molto interessante, con un buon tempo di inserimento. Un calciatore che ci serviva”.

Con lui, ieri, in viaggio per Roma c’era anche il portiere Pierluigi Gollini, che prenderà il posto di Ryan e che firmerà con i giallorossi fino al 2027. Adesso, però, in questa ultima settimana Florent Ghisolfi deve lavorare su altro, ad iniziare dal vice-Dovbyk. Nelle ultime 48 ore ha ripreso quota la candidatura di Giacomo Raspadori, che al Napoli continua a giocare con il contagocce. La Roma lavora su un prestito con diritto di riscatto. Come alternativa resta viva anche l’idea-Beto, attaccante dell’Everton.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)