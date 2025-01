Roma per gli ottavi, la carica di Ranieri: “Pisilli è una forza della natura. Farioli? Aspetterà…”

NOTIZIE AS ROMA – Oggi bisogna vincere, ma anche giovedì prossimo contro l’Eintracht Francoforte. Urgono due vittorie per colorare ancora di bello i sogni giallorossi e provare ad agganciare in extremis quegli ottavi di finale che dopo le prime quattro partite sembravano quasi una chimera.

Claudio Ranieri sa bene che per arrivare di nuovo fin lì servirà un mezzo miracolo (“Ma io non faccio promesse che poi non sono sicuro di mantenere, la mia ricetta è sempre lavoro e sacrificio”), ma intanto vuole provarci. L’obiettivo è quindi la vittoria, anche per cancellare finalmente quel fastidioso 17 che sta lì ad indicate le partite consecutive senza vittorie lontano dall’Olimpico.

Az che può essere il passaggio chiave per l’Europa, probabilmente molto più importante anche della sfida di Udine: “In Europa ci vogliono giocare tutti e noi vogliamo esserci anche il prossimo anno. Per farlo sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di incredibile”. Ranieri affronta anche altri argomenti, come la crescita di Pisilli e i recenti contatti con Francesco Farioli. “Pisilli mi ha colpito perché è una forza della natura, uno che non si arrende mai”. Quindi Farioli, che proprio in Olanda sta facendo molto bene. “E’ un allenatore giovane che sta facendo bene in una piazza esigente e difficile come Amsterdam”. Criptica la chiusura: “E aspetterà…“. Come dire, le scelte alla fine saranno altre.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)