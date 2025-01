PISILLI: “A Roma sto benissimo, al rinnovo ci pensa il mio procuratore. Ranieri ci lascia esprimere il nostro calcio” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli, centrocampista giallorosso, parla in conferenza stampa insieme a mister Ranieri alla vigilia di Az Alkmaar-Roma. Queste le dichiarazioni dell’allenatore testaccino:

Il futuro? Si parla molto del tuo contratto. Il tuo ruolo preferito?

“Sto benissimo qua. Al rinnovo ci pensa il mio procuratore con la società, io penso solo al campo. Come ruolo, nasco come mezzala ma posso giocare anche più avanti o nei due in mezzo”.

Cosa ti hanno insegnato i quattro tecnici avuti fin’ora?

“Devo ringraziarli tutti e la cosa più importante che mi hanno insegnato è stata di dare sempre il 100%”.

Cosa ha portato mister Ranieri sulla mentalità?

“Sicuramente tanta tranquillità, ci lascia più liberi di giocare e di esprimere il nostro calcio”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!