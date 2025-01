RANIERI: “Curioso di affrontare l’AZ. Molto felice di Rensch. Farioli? Sta facendo bene in una piazza esigente. Aspetterà…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Az Alkmaar-Roma, l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri parla in conferenza stampa della sfida che attende i suoi calciatori sul campo degli olandesi. Queste le dichiarazioni del tecnico sulla partita di domani, fischio d’inizio ore 18:45.

L’importanza della partita di domani?

“Conta al di là della partita, ogni squadra vuol vincere. Sono molto curioso, stimo moltissimo l’AZ, è una squadra che gioca, va in avanti. Sono fiducioso per la partita che faremo perché la squadra sta bene”.

C’è la convinzione di arrivare tra le prime otto ed evitare il playoff?

“È una partita importante, tutti vogliono giocare in Europa e noi ci giochiamo e vogliamo continuare a giocarci. Domani giochiamo contro un avversario difficile e faremo di tutto per giocare al meglio”.

C’è spazio per promettere più del sacrificio?

“Conosciamo Roma, meglio promettere lavoro e sacrificio. Non bisogna promettere e poi non mantenere. Io ho impostato tutta la mia carriera su questo. Affrontiamo un’ottima squadra domani, sarà un bel banco di prova”.

A cosa si dice a una squadra che non vince da 17 trasferte? Gestirà la squadra?

“Gli si dice che affrontiamo una squadra che sono due mesi che non perde. Io penso alla prima partita, poi alla seconda. Ci aspettano due grandi partite, pensiamo alla prima”.

Ha recuperato Pellegrini, Dybala sta giocando otto partite consecutive. Sta facendo delle valutazioni?

“Tanto sapete che non vi dico la formazione. Possono giocare insieme, lo abbiamo fatto più volte, perchè no…”

Pisilli ha giocato con De Rossi, Mourinho, Juric e Spalletti. Cosa l’ha colpita di lui?

“E’ una forza della natura. Sa lottare, a me i giocatori che non mollano mai mi fanno impazzire”.

E’ arrivato Rensch, che giocatore si aspetta? E quanto è felice?

“Sono molto felice, buona qualità, conosce i tempi d’attacco e quelli di difesa. Era il giocatore che cercavamo, può darci una mano in fase difensiva e lo abbiamo scelto”.

Di Farioli che ne pensa?

“E’ un giovane allenatore che sta facendo bene in una piazza esigente. E aspetterà… (ride, ndr)…”

