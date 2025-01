CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 22 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:30 – RENSCH IN ARRIVO A CIAMPINO – L’aereo che porterà Devyne Rensch (22) a Roma atterrerà questo pomeriggio all’aeroporto di Ciampino alle 15:15.

Ore 11:10 – SHOMURODOV, ANCHE MLS E ARABIA – Non c’è solo l’Empoli su Eldor Shomurodov (29), in uscita dalla Roma: l’uzbeko è nel mirino di club sauditi ma soprattutto della MLS statunitense. (numero-diez.com)

Ore 10:30 – IDEA LABORDE PER L’ATTACCO – Spunta il nome di Gaetan Laborde (30) per l’attacco della Roma: il centravanti del Nizza è l’ultima idea di Ghisolfi, che lo aveva portato al club francese nell’estate del 2022 per 15 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – GOLLINI A ROMA NEL POMERIGGIO – Pierluigi Gollini (29) sarà a Roma nel pomeriggio. Il portiere stamattina non si allenerà con il Genoa, e intorno alle 16 arriverà nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Per lui contratto fino al 2027. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 9:45 – ZALEWSKI PUO’ FINIRE NELL’AFFARE FRATTESI – Se l’Inter dovesse privarsi di Buchanan, finito nel mirino del Torino, potrebbe virare su Nicola Zalewski (22) della Roma. Il polacco potrebbe finire nell’affare Frattesi. (Tuttosport)

Ore 9:30 – CRISTANTE APRE ALLA FIORENTINA – Bryan Cristante (29) ha perso il suo posto da titolare nella Roma e medita l’addio considerando la sua esperienza in giallorosso ai titoli di coda. Il centrocampista è corteggiato dalla Fiorentina, con Palladino che lo vorrebbe in viola. Il calciatore ha aperto al trasferimento, resta però da sciogliere il nodo ingaggio. (Tmw.com)

Ore 9:10 – GOLLINI IN ARRIVO, MA NIENTE EINTRACHT – Pierluigi Gollini (29) sta aspettando il via libera per sbarcare nella Capitale: arriva dall’Atalanta a costo zero, i giallorossi pagheranno solo dei bonus. La Roma è in contatto con la Uefa per inserire il portiere nella lista europea almeno per la partita contro l’Eintracht, ma secondo quando filtra dall’entourage è quasi impossibile. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – LA ROMA NON MOLLA FRATTESI – Calma apparente sul fronte Frattesi (25). L’affare tra Roma e Inter è destinato a infiammarsi negli ultimi giorni di mercato con un’offerta ufficiale dei giallorossi in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 30-35 milioni di euro. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corsport)

Ore 7:40 – RASPADORI NEL MIRINO DI GHISOLFI – Contatti avviati tra Roma e Napoli per Giacomo Raspadori (24). Il giocatore può lasciare gli azzurri a gennaio, si lavora a un affare in prestito con obbligo di riscatto. Prima però deve partire Shomurodov (29), direzione Empoli. Su Raspadori c’è anche l’Atalanta. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – ARRIVA RENSCH – Il terzino olandese Devyne Rensch (22) è atteso in Italia questa mattina per svolgere le visite mediche con la Roma. Lo fa sapere Fabrizio Romano su X.

