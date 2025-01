LIVE! E’ il giorno di Rensch: arrivo nella Capitale atteso in mattinata, poi visite mediche e firme (AGGIORNAMENT)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo un lungo tira e molla con l’Ajax, Devyne Rensch si appresta a diventare un nuovo giocatore giallorosso. Il suo volo dall’Olanda atterrerà oggi a Roma, molto probabilmente in mattinata.

🟡🔴 Devyne Rensch will land in Roma today (on Wednesday) in order to undergo medical as new AS Roma player.

Deal sealed with Ajax for €6m package add-ons included, here we go confirmed. pic.twitter.com/ys2nEnrm17

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025