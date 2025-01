AZ ALKMAAR-ROMA, i convocati di Ranieri: ok Pellegrini, out Cristante. Prima chiamata per Marcaccini

NOTIZIE AS ROMA – Alla vigilia della sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar, il tecnico Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati. Presente Lorenzo Pellegrini, che ha svolto la rifinitura con un vistoso tutore al ginocchio.

Ancora out, invece, Bryan Cristante, che stamattina non era in gruppo. Convocati anche i giovani portieri De Marzi della Primavera e Alessio Marcaccini, 16 anni, estremo difensore dell’U18, come terzo portiere. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

