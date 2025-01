ULTIME DA TRIGORIA – Cristante di nuovo out nella rifinitura, ok Pellegrini. Pisilli in conferenza con Ranieri

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura per la Roma questa mattina a Trigoria in vista della partenza per l’Olanda, dove domani sera affronterà l’AZ Alkmaar nel penultimo match della fase uno dell’Europa League.

Non arrivano buone notizie sul fronte Cristante, che oggi si è allenato in palestra e dunque non può considerarsi ancora al meglio della condizione fisica dopo il problema alla caviglia. Ok invece Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe essere convocato da mister Ranieri.

Nel primo pomeriggio la squadra partirà per l’Olanda, poi alle 19:30 l’allenatore giallorosso parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match. Insieme a lui interverrà anche Niccolò Pisilli, che contro l’AZ dovrebbe giocare dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

