“ON AIR!” – ROSSI: “Vincere stasera per non inquinare la corsa in campionato”, GALOPEIRA: “La partita non mi fa stare tranquillo”, CORSI: “Mayoral? Segna più Caicedo”, MELLI: “Lo spagnolo è un attaccante di paese”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

David Rossi (Roma Radio): “Noi chiediamo sempre serietà, e su questo abbiamo una garanzia con Fonseca. Quella di stasera è una partita con la quale la Roma non deve scherzare, deve assolutamente portare a casa per non complicarsi il cammino del girone. Vincere stasera ti permetterebbe di gestire al meglio i prossimi impegni in Europa, e non inquinare gli sforzi in campionato…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Parlano i numeri per il Cluj. Noi consideriamo il calcio rumeno di seconda fascia, ma vanno rispettati. Loro qualche mese fa hanno eliminato la Lazio dall’Europa League, e poi hanno giocato contro il Siviglia senza perdere…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Quando la Roma non vince non mi aspetto molto, ora che la piega sembra essere piacevole, al pensiero di poter interrompere il discorso mi dispiace. La partita di stasera non mi fa stare tranquillo, è una gara da prendere con le molle…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stasera una grandissima partita contro i grandi del Cluj. Credo che tra l’altro sarà una formazione abbastanza seria, levando Borja Mayoral che giocherà al posto di Dzeko. Segna più Caicedo di Borja Mayoral…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Oggi leggo di un ritorno di fiamma del ds, si riparla di Campos, ma anche di Verta. Sono due direttori sportivi molto diversi, bisogna capire che tipo di programmi hai. Stadio? Ognuno ha la sua posizione, ma ora addirittura si parla di voto dopo le elezioni. Ma ci rendiamo conto? Ma che dobbiamo pensare? Ma investiresti mai 20 euro in un sistema come questo?… Campionato? Mi aspettavo di aver capito qualcosa arrivati alla seconda pausa, ma ci sono ancora pochi indizi. Non penso che il Sassuolo possa arrivare tra le prime quattro. Certo che se te li trovi ancora a gennaio, allora dovrai farci i conti…

Dario Bersani (Rete Sport): “Il Cluj è una squadra di discreto livello, è la più forte del girone dopo la Roma, e lo dice la classifica stessa. Ma la Roma è due gradini sopra tutte le squadre del girone. Mandzukic da svincolato? Non so come stia fisicamente, ha avuto diversi abboccamenti qua in Italia, ho dubbi sulla sua condizione ed è un ingaggio pesante… Il ds? La Roma deve ricostruire, ma deve darsi un’orizzonte temporale. Che sia Berta o chi per lui è il caso di ingaggiarlo, perchè gennaio è alle porte… Io però non ne sono certo che lo prendano ora, non mi stupirebbe se rimandassero tutto a giugno…”

Marco Juric (Rete Sport): “Stasera un gol da Mayoral me l’aspetto, io ho fiducia nello spagnolo. Mi aspetto un po’ di più anche da Villar, ha qualità nei piedi, mi aspetto qualcosa di più nel dettare i ritmi di gioco, e più qualità nella verticalizzazione. Sarebbe buono se riuscisse a offrire qualche buon pallone al suo connazionale Borja Mayoral. Con una bella prestazione potrebbe mettere qualche dubbio a Fonseca nel ruolo di centrocampista al fianco di Veretout…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Roma-Cluj è una di quelle partite contro squadre teoricamente inferiori, dico teoricamente perchè sono squadre che hanno molti più titoli della Roma, che hanno dominato i propri campionati. Loro sono squadre stravincenti, mentre la Roma è alla ricerca di un trofeo da undici anni. Occhio quindi, perchè ormai tutte le squadre europee giocano un buon calcio organizzato, e se non vai in campo con la giusta concentrazione, rischi di fare una figuraccia. Il Cluj ha giocatori interessanti con i quali è meglio non scherzare troppo. La Roma ovviamente è molto più forte, ma l’insidia è quella del turnover…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ogni giorno alla Roma gli appioppano un direttore sportivo diverso. E pensare che la Roma ce l’avrebbe già il direttore sportivo, che è Petrachi…quello che gli ha fatto fare il miglior calciomercato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Nella Roma arriverà un bel frutto…prelibato…Michele Uva. Io sto facendo il tifo. Cosa ha fatto di grandioso? No, non ha fatto niente, ma solo perchè è un mio amico… Borja Mayoral? E’ un attaccante de paese…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Genoa-Roma domenica, per chi tifo? Il pareggiotto è sempre nel mio cuore… Roma-Cluj? Dico doppietta di Borja Mayoral, stavolta gli faccio proprio il tifo…dico due a zero per la Roma. Lo spagnolo è un attaccante di paese? Lo temo anche io, però diamogli fiducia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Borja Mayoral? Franco Melli dice che è un attaccante di paese tipo Moscardelli o Cantarutti… Invece Borja Mayoral, se riuscirà a farsi vedere è un centravanti tecnico, non è un centravanti di paese…”

Redazione Giallorossi.net