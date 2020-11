Roma, resta solo Luis Campos. Ma dalla Spagna: Berta è in rotta con l’Atletico Madrid

AS ROMA NEWS – Se ieri la corsa sembrava essere a due, adesso l’unico candidato alla corsa di nuovo direttore sportivo della Roma sembra essere ristretta a un solo nome, quello di Luis Campos.

Stando a quanto scrive oggi la “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini) nell’articolo dal titolo “Friedkin, un doppio colpo per la Roma“, gli altri due candidati, Berta e Sartori, sembrano essere fuori dai giochi. Il primo, attualmente all’Atletico Madrid, non vuole recidere un legame ricco e vincente con il club spagnolo.

Anche Giovanni Sartori, direttore tecnico dell’Atalanta, ha detto no addirittura a un club come il Paris Saint Germian, oltre che al Lione, pur essendo in scadenza di contratto con i bergamaschi. Insomma, la strada per Luis Campos sembra spianata, l’unico a restare in corsa.

Resta però aperta la questione “presenza a Trigoria” per un dirigente che non potrebbe soggiornare in Italia più di sei mesi all’anno per non perdere la cittadinanza di Montecarlo. A questo punto, conclude l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è escluso che a Roma possa mandare un suo braccio destro.

Dalla Spagna però, riferisce l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), arrivano voci che riaprirebbero la questione Berta: il dirigente sarebbe infatti in rotta con l’Atletico Madrid, i rapporti sono nettamente peggiorati tanto che un divorzio sarebbe possibile. E a quel punto il discorso Roma potrebbe concretizzarsi.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Tempo