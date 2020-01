“ON AIR!” – ROSSI: “Ambizioni ridimensionate, ora si pensi solo al quarto posto”, LO MONACO: “Non è una questione di rilassamento ma di valori”, ANGELONI: “A destra va tappato subito il buco”, CRISTOFORI: “Suso? Sarebbe come prendere nessuno”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La sconfitta di ieri ridimensiona le ambizioni di accorciare sulla testa della classifica. Se dopo Natale pensavamo che fosse possibile accorciare davanti, e invece è successo esattamente il contrario: quelle davanti hanno allungato, e l’Atalanta c’ha ripreso. Ora possiamo fare un primo bilancio, e oggi è sano ed obiettivo dire che la Roma deve lottare per il quarto posto. Basta dire che si possono puntare posizioni più in alto, bisogna guardare al nostro livello. Ora dobbiamo giocare un girone intero con l’Atalanta, sarà una volatona per un posto in Champions…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Zaniolo all’Europeo? Non sono un indovino…il fatto che venga operato subito mi sembra un buon punto di partenza, poi bisogna vedere come va… Sul buco che lascia nella Roma, quello va tappato subito. Ammesso che torni l’Under di prima, mi sembra comunque poco. Mi viene subito in mente Politano, se non lo ha preso il Milan mi sembra il giocatore giusto per tappare la falla. Altrimenti c’è Suso…uno di questi lo devi prendere… Considerando che la Roma non può spendere 30 milioni, deve fare un’operazione del genere… Il centrocampista? Non mi sembra che sia il bisogno primario della Roma, poi se hai la possibilità di prendere un prospetto allora fa bene a prenderlo subito, ma il problema principale è l’attaccante…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Suso? Ma per carità, non scherziamo…sarebbe come prendere nessuno. Non gioca nel Milan più scarso della storia, non segna manco con le mani, e noi andiamo a prendere lui? Preferisco arrivare decimo e non prendere Suso…ma non segna mai, ma che ci devi fare? Hai già Perotti che non segna mai, e vai a prendere Suso? Da Petrachi mi aspetto un nome a cui non pensiamo… Altrimenti puoi pensare di usare Florenzi alto a destra e puntare ancora a un centravanti. Va bene che Petrachi dice che a Roma abbiamo bruciato pure Kalinic, che mi sembra si sia bruciato da solo, ma il problema del centravanti rimane…sta squadra non tira mai in porta…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Dopo la Fiorentina ci eravamo esaltati di nuovo, e poi sono arrivate questa due sconfitte… Cosa significa? Significa che la Roma è una squadra da quarto posto… Non è una questione di rilassamento, ma se sei Ronaldo fai meno errori, se sei Veretout ne fai di più…è una questione di valori. E’ solamente la Lazio che sta facendo un campionato straordinario, per il resto tu devi giocarti il quarto posto con l’Atalanta…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mi dispiace molto dirlo, ma Pellegrini sono due o tre partite che non gioca bene… E adesso, senza Zaniolo, il più forte di tutti, sarà dura entrare in Champions…”

Franco Melli (Radio Radio): “Allucinante l’approccio difensivo alla partita della Roma. Sono stati due regali: uno di Kolarov e l’altro di Veretout. Non puoi concedere due gol alla Juventus… Nel secondo tempo i giallorossi si sono ripresi ma nulla più. La Roma è una squadra con continui sbalzi psicologici che non le permettono di stabilizzarsi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dopo il brutte infortunio di Zaniolo la partita è passata in secondo piano. Un dispiacere enorme per un ragazzo che ha dimostrato tutto il suo talento proprio in quell’azione con una progressione di 40 metri. Le notizie che giungono non sono positive nemmeno per Demiral. Ieri non mi è piaciuta né la Roma e né la Juventus. I giallorossi hanno avuto un buon momento di Dzeko e hanno fatto gol, però dopo il bosniaco è calato nuovamente. Veretout sta sbagliando troppo, aveva già fatto questo tipo di errore. Mi domando se è sia necessario che l’azione parta sempre dal portiere…”

Roberto Renga (Radio Radio): “L’importante è che Zaniolo segua tutto il programma di Mariani per tornare in forma nel modo corretto. Il classe ’99 è un patrimonio per il calcio italiano e va trattato come tale. Ieri è stata una partita non bella condizionata da tanti errori tecnici. Mi aspettavo che la Juventus gestisse meglio la partita, invece ha mostrato varie debolezze… La Roma ha avuto una grandissima reazione sul piano caratteriale ed emotivo…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Zaniolo era il più in forma quello che aveva messo maggiormente in difficoltà la Juventus… E’ una brutta perdita per la Roma. Ci sono grandi differenze tra la sconfitta con il Torino e quella con la Juventus. I giallorossi hanno giocato per quasi 70 minuti meglio della Juventus, ma hanno regalato due gol. Giocatori d’esperienza come Kolarov non possono commettere questi errori. La Roma deve migliorare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pau Lopez è più responsabile di Veretout in occasione del rigore. E’stato un errore clamoroso: lo spagnolo vede che Dybala lo sta attaccando da dietro. E’ uscito Zaniolo ed è entrato un inconsistente Under…”

