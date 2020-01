Calciomercato Roma, Petrachi piomba su Politano dopo il ko di Zaniolo: contatti avviati con l’Inter, è duello col Milan

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Gianluca Petrachi piomba su Matteo Politano e prova a battere la concorrenza del Milan per l’esterno dell’Inter. Lo rivela il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter in questi minuti.

L’infortunio di Zaniolo, che ha concluso la stagione per via della rottura del crociato durante Roma-Juve di ieri, ha cambiato i piani in casa giallorossa: adesso la priorità sembra essere diventata l’acquisto di un esterno mancino per la fascia destra.

Anche Gianluca Di Marzio conferma e parla di “primi contatti” tra Roma e Inter per Politano, che diventa ora la priorità del mercato di Petrachi.

Matteo Politano, 26 anni, è in uscita dall’Inter e il Milan era da tempo sul calciatore. Adesso però c’è anche la Roma, ex squadra del calciatore nerazzurro, cresciuto proprio nella primavera giallorossa. Testa a testa di mercato tra rossoneri e giallorossi.

Fonti: Gianlucadimarzio.com – alfredopedulla.com