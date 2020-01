Petrachi: «Ora qualcosa faremo». L’obiettivo è Vital del Corinthians

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – L’infortunio di Zaniolo costringe la Roma a tornare sul mercato. Ad ammetterlo è lo stesso Petrachi nel pre-partita di Roma-Juve:

«Qualcosa faremo, è evidente che ora noi abbiamo un centrocampista in meno perché inizialmente l’idea era quella di far giocare Pellegrini più arretrato. E’ possibile che entri un prospetto giovane in mediana. Stiamo provando a prendere un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra, anche se non posso fare il nome. Deve essere già pronto».

Il giocatore giusto potrebbe essere Mateus Vital del Corinthians. Il brasiliano, classe ’98 ha il possesso del passaporto portoghese. E’ una mezzala offensiva, la sua valutazione è di 10 milioni per l’85% del cartellino in possesso del club mentre il restante 15% è diviso tra il calciatore e il Vasco da Gama (sua ex squadra).

