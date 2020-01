Roma-Juventus 1-2, le pagelle dei quotidiani: Veretout e Kolarov, che disastro! Zaniolo l’unico a brillare prima del crac

ULTIME NEWS AS ROMA – Questi i voti assegnati ai giocatori della Roma dai principali quotidiani oggi in edicola dopo la sconfitta per 2 a 1 dei giallorossi contro la Juventus.

Il peggiore in campo è Veretout, seguito a ruota da Kolarov. Male Pellegrini. Brilla Zaniolo prima del grave infortunio, sufficienze per Diawara, Mancini e Perotti. Pau Lopez passa dal 6,5 al 4 di Tuttosport, nemmeno Florenzi mette tutti d’accordo passando dai 6,5 di Gazzetta e Corriere dello Sport al 5,5 de La Repubblica e La Stampa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (POLVEROSI)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 6. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

TUTTOSPORT (BALDINI)

Pau Lopez 4; Florenzi 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 4; Zaniolo 7, Pellegrini 6,5, Perotti 6; Dzeko 6. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (TOMASELLI)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA (GAMBA)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 6,5, Veretout 4; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 7, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5, Cristante 6,5, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

LA STAMPA (ODDENINO)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 5; Diawara 6,5, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 5,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Perotti 6,5; Dzeko 6. Subentrati: Under 6, Cristante 6,5, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.