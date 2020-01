“ON AIR!” – ROSSI: “Spinazzola-Politano? E’ stata l’Inter a cercarci”, MELLI: “Il terzino si è preso una rivincita”, LO MONACO: “Derby? Non ho dubbi a puntare tutto sulla Coppa Italia”, ANGELONI: “Quei 20 minuti del secondo tempo mi hanno spaventato”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma funziona al contrario: le due partite in casa le perde, le due fuori casa le vince…L’importante però era portare a casa i tre punti, e così è stato. E’ stata una partita strana, nel primo tempo la Roma aveva il controllo della gara, poi quel gol di Pandev ha cambiato la partita…era meglio chiudere il primo tempo uno a zero. Pau Lopez ha evitato il due a due, lì avresti anche rischiato di perderla… Era importante vincere questa gara per ripartire in vista del derby, ma prima c’è una partita secca allo Stadium, dove abbiamo perso nove volte su nove…basterebbe un pareggio e vincere ai rigori… Spinazzola? Invece di mettere le pecette di inabilità addosso ai calciatori, meglio che l’Inter pensi a risolvere i problemi interni che ha… La Roma è stata chiamata per fare lo scambio, ci hanno cercato loro… Hanno cercato di far passare Spinazzola per rotto, e ieri c’è stata quella prestazione di Spinazzola…le chiacchiere se le porta via il vento…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il primo tempo mi è piaciuto molto, ha commesso un solo errore, il gol preso in quella maniera è stata una mazzata. Tu non puoi prendere un gol del genere, è stato forse peggiore di quello preso a Cagliari dalla Roma di Di Francesco… Tra derby e Juventus non avrei dubbi a puntare tutte le energie giallorosse in Coppa Italia. Deve essere l’obiettivo principale della Roma in questo momento secondo me… Vedendo ieri la prestazione di Spinazzola, viene da chiedersi perché abbia giocato così poco ultimamente. L’Inter con questa vicenda ha fatto una figura pessima. Non è pensabile che Marotta faccia saltare all’improvviso una trattativa già chiusa. Credo che il dirigente nerazzurro abbia avuto dei dubbi sulla costanza di rendimento di Spinazzola. Il problema però non riguarda i motivi, ma le tempistiche…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Io ho visto ieri molti palloni dentro l’area, tanti cross…Secondo me con un Dzeko più presente all’interno dell’area si poteva fare qualcosa in più. La Roma del primo tempo mi è piaciuta per la partita che ha fatto, ha dominato, il Genoa non ha toccato un pallone. Mi è sembrata una squadra in controllo totale della partita, poi quel gol di Pandev preso scioccamente spezza l’incantesimo. Nel secondo tempo vedi un’altra squadra, totalmente fragile, che subisce, che si fa mettere sotto dal Genoa che mi sembra una squadra scarsa… Poi la vinci perchè hai giocatori più bravi, e nel complesso è una vittoria meritata. Ma quei 20-25 minuti mi hanno spaventato in vista delle prossime partite…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dzeko mi sembra davvero un giocatore troppo umorale per la caratura del giocatore…poi magari non lo è. Ma nel momento in cui segna poi diventa veramente Van Basten…comincia a rifare tutte quelle rifiniture di altissima qualità. Poi però nel primo tempo lo vedi che bighellona…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La parata di Pau Lopez su Goldaniga non è una parata, sono due o tre parate… La Roma comunque non mi ha entusiasmato, se entrava quella palla non so come finiva, ma la vittoria è giusta. Per me è stata la partita di Pau Lopez, che ha fatto la parata del campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Genoa ha avuto difficoltà, ha preso gol subito, poi quel gol di Pandev gli ha ridato fiducia… In quei 20 minuti del secondo tempo il Genoa ha dato tutto…Lì a Marassi basta poco per cambiare l’inerzia della partita. La Roma ha sofferto bene, di squadra…anche Kluivert e Under hanno partecipato alla fase di non possesso…e quindi mi sembra che la squadra ne esca bene…”

Franco Melli (Radio Radio): “Spinazzola ha giocato molto bene. Poverino, dopo una settimana in cui è stato mortificato facendogli fare un pacco postale, lui si è preso una bella rivincita. E della vittoria di ieri è stata la cosa più bella…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io ho sentito le interviste di ieri di Petrachi e Marotta, e secondo me l’Inter ha qualcosa da farsi perdonare… Ieri Under ha fatto una discreta partita, ma non eccezionale…il gol è un cross…ma non mi è dispiaciuto, ha giocato per la squadra. La Roma ha meritato di vincere, ma ha fatto un gol su cross, un autogol, e un gol su errore di Perin… Il Genoa però, mi dispiace dirlo, è davvero poca cosa… Pau Lopez? Mi sembra un gran portiere, quella che ha fatto su Goldaniga è un miracolo…”

(Continua…)

Redazione GR.net