Roma Femminile ribaltata dal Milan in 20 minuti: da 0-2 a 3-2, Thomas non basta alle giallorosse

AS ROMA NEWS – Brutta e dolorosa sconfitta per la Roma Femminile, battuta dal Milan per 3 a 2 dopo che le giallorosse erano state in vantaggio due a zero fino a venti minuti dalla fine.

La gara infatti sembrava ormai chiusa dopo che Thomas aveva realizzato una doppietta, a segno con una rete per tempo (20′, 49′). Il Milan ha spinto alla ricerca del pari, ma il punteggio sembrava congelato.

Poi però è arrivato il clamoroso sorpasso: una doppietta di Thorvaldsdottir e il gol fortunoso di Jane portano il Milan a rimontare le giallorosso e addirittura a chiudere il match con un’insperata vittoria.

IL TABELLINO DEL MATCH

MILAN (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Heroum; Begic, Thorvaldsdottir, Giacinti.

A disp.: Piazza, Amaral, Carissimi, Zigic, Capelli, Salvatori, Tamborini, Vitale, Mauri.

All.: Maurizio Ganz

ROMA (4-3-3): Ceasar; Erzen, Swaby (dal 62′ Ekroth), Pettenuzzo, Bartoli; Andressa (dal 80′ Greggi), Giugliano (dal 15′ Hegerberg), Bernauer: Serturini, Thomas, Bonfantini.

A disp.: Pipitone, Soffia, ​​​​​Cunsolo, Ciccotti, Thestrup, Coluccini

All. Elisabetta Bavagnoli

Ammonizioni: Hegerberg (R).

Reti: 20′, 49′ Thomas, 70′ e 88′ Thorvaldsdottir, 79′ Jane

Redazione Giallorossi.net