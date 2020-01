Politano-Roma, gli aggiornamenti: trattativa complicata, Petrachi riprova per Shaqiri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Politano sì, Politano no. Sembra sempre in bilico la trattativa che Roma e Inter stanno provando a mettere in piedi in queste ore per accontentare il giocatore, oltre che Paulo Fonseca.

Petrachi e Marotta stanno cercando di trovare una quadra a un affare complesso: non c’è infatti accordo sulle modalità del prestito, che la Roma vorrebbe fare col semplice diritto di riscatto. L’Inter invece punta all’obbligo al verificarsi di determinate condizioni, e su questo aspetto c’è ancora distanza.

Stando a quanto riferisce il profilo Twitter de Il Romanista in questi minuti, l’affare resta complicato e un accordo sembra lontano. Petrachi dunque sta provando parallelamente a convincere il Liverpool a cedere Shaqiri con la stessa formula, ma anche i Reds non sono convinti del prestito con diritto di riscatto.

Resta dunque sul tavolo anche il nome di Januzaj, l’unico dei tre che sembra prendibili con le modalità preferite dalla Roma. Ma il profilo del belga non sembra convincere appieno, o per lo meno non è il preferito per la fascia destra. Fonseca aspetta un rinforzo, Petrachi continua il suo lavoro senza sosta. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net