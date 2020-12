“ON AIR!” – ROSSI: “Felice che Conte non sia diventato l’allenatore della Roma”, PETRUCCI: “Complimenti al genio che lo aveva contattato”, PIACENTINI: “Smalling? Se stasera non gioca almeno mezz’ora…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Conte ha dato uno spettacolo penoso davanti alle telecamere, rispondendo in quel modo a Capello, uno che potrebbe insegnargli l’educazione nel calcio, sia come calciatore che come allenatore. La maleducazione poi della frase “pensate prima di fare le domande” a Anna Billò non ha uguali. Io sono contento che Conte non sia diventato allenatore della Roma, e qui mi espongo, perchè se mai dovessi rimanere qui a lavorare qualche anno, magari lui potrebbe anche diventare l’allenatore della Roma…ma io a oggi mi risento fortunato che non sia l’allenatore della Roma…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Conte? Il post partita di ieri è stato peggio della partita. L’Inter ha fatto sei punti scamuffi in un girone che se non la vedeva favorita poco ci mancava. Mazzarri almeno ammetteva la superiorità degli avversari. Da Conte ho sentito tirare in ballo: la Var, gli arbitri, la mancanza di rispetto, la rosa corta, e poi un attacco ai propri giocatori accusati di non essere riusciti a fare un gol allo Shakhtar… Lo schema dell’Inter è palla a Lukaku e poi speriamo che succeda qualcosa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Conte? Non solo è sgradevole, ma anche ineducato. Ma puoi rivolgerti così a una signora… Dopo essere uscito dalle coppe, ora deve vincere per forza lo scudetto…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Conte? Faccio i complimenti al genio della Roma che lo ha contattato, io ne ho conosciuti pochi così. Nemmeno Liedholm e Ferguson avevano questa concezione del sé. Quando Conte perde è sempre colpa di qualcun altro, mai della sua…A Capello non ha risposto, alla Billò ha detto di pensare prima di fare le domande…io gli avrei dato un altro tipo di risposta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport scrive che potrebbero essere necessarie delle cessioni visto il rosso di bilancio per fare delle plusvalenze. Mi domando dove stavano certi giornalisti fino a ora. Quali potrebbero essere del cessioni per fare plusvalenza? Zaniolo, Pellegrini, Veretout? Facciamo finta che la Roma vende Veretout, e poi? Chi lo sostituisce? Se lo vendi a 40 milioni, e poi ne prendi uno da 50 allora va bene. Se prendi Nandez, lui non ti chiede 4 milioni e mezzo di stipendio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’Inter fuori dalle coppe diventa più pericolosa per il campionato, ora deve vincere per forza lo scudetto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Credo che stasera ci sia una soglia di minuti che ci farà sperare di vedere anche Smalling in campo domenica: il difensore inglese deve giocare almeno mezz’ora stasera, altrimenti mi sembra difficile che giochi titolare domenica prossima. Ma il fatto che Fonseca lo abbia portato a Sofia mi sembra già una buona notizia…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sarà interessante rivedere Calafiori stasera, così come tutti quei giovani che dovrebbero giocare contro il Cska Sofia. Ma la cosa importante stasera è che non si faccia male nessuno, che si torni dalla Bulgria già proiettati alla gara contro il Bologna. Fonseca ha fatto bene a lasciare tanti big a casa…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “E’ stato ufficializzato Milanese in campo, ma c’è la possibilità che qualcun altro possa partire dall’inizio, penso a Tripi, ma anche a Ciervo, a Bamba, che però probabilmente partiranno dalla panchina. Calafiori ormai è considerato uno della prima squadra, e quindi non fa più notizia. Milanese potrebbe giocare anche davanti al posto di Carles Perez…”

Redazione Giallorossi.net