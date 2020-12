Virtus Roma, Toti chiama Pallotta per salvare il club ma il tentativo fallisce

AS ROMA NEWS – James Pallotta sarebbe stata l’ultima carta che Claudio Toti, proprietario della Virtus Roma, storica società di basket della capitale, avrebbe tentato per salvare il club.

Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo. Un tentativo che però è purtroppo caduto nel vuoto. Toti, scrive il giornale romano, avrebbe tentato di coinvolgere l’ex presidente della Roma, appassionato di basket e già azionista dei Boston Celtics, nell’avventura capitolina.

L’invito però, racconta Il Tempo, è rimasto inascoltato. A quel punto Toti non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca e cancellare l’iscrizione della Virtus Roma dal campionato di Serie A-1. Una notizia tristissima per gli amanti del basket e per tutta la Capitale.

Fonte: Il Tempo